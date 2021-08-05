Fatih Terim istedi, Galatasaray İngiliz stoperle anlaştı

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, yeni stoperine kavuşuyor. Sarı-kırmızılı takım Luyundama'nın yerine, aradığı oyuncuyu sonunda buldu.

A Spor'un haberine göre Galatasaray, Tottenham forması giyen 22 yaşındaki Japhet Tanganga ile anlaşma sağladı. İngiliz oyuncuyu 1 yıllığına kiralayacak olan sarı-kırmızılı takım, 1.2 milyon euro maaş ödeyecek. Genç oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Tottenham altyapısında yetişen oyuncu 2019-2020 sezonunda A Takım'a yükselmişti.

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Transfermarkt verilerine göre Japhet Tanganga'ın güncel piyasa değeri 8 milyon euro