Spor Fatih Terim istedi, Galatasaray İngiliz stoperle anlaştı
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Fatih Terim istedi, Galatasaray İngiliz stoperle anlaştı

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray, bir genç oyuncuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Tottenham forması giyen Japhet Tanganga ile anlaşma sağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim istedi, Galatasaray İngiliz stoperle anlaştı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, yeni stoperine kavuşuyor. Sarı-kırmızılı takım Luyundama'nın yerine, aradığı oyuncuyu sonunda buldu.

A Spor'un haberine göre Galatasaray, Tottenham forması giyen 22 yaşındaki Japhet Tanganga ile anlaşma sağladı. İngiliz oyuncuyu 1 yıllığına kiralayacak olan sarı-kırmızılı takım, 1.2 milyon euro maaş ödeyecek. Genç oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

  • Tottenham altyapısında yetişen oyuncu 2019-2020 sezonunda A Takım'a yükselmişti.

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