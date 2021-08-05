Fatih Terim istedi, Galatasaray İngiliz stoperle anlaştı

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, yeni stoperine kavuşuyor. Sarı-kırmızılı takım Luyundama'nın yerine, aradığı oyuncuyu sonunda buldu.
A Spor'un haberine göre Galatasaray, Tottenham forması giyen 22 yaşındaki Japhet Tanganga ile anlaşma sağladı. İngiliz oyuncuyu 1 yıllığına kiralayacak olan sarı-kırmızılı takım, 1.2 milyon euro maaş ödeyecek. Genç oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
- Tottenham altyapısında yetişen oyuncu 2019-2020 sezonunda A Takım'a yükselmişti.
📸 Galatasarayımız, 3. Ön Eleme Turu’nda St. Johnstone F.C. ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. ✅ #GSvSTJ #UEL pic.twitter.com/oiB8NrRl9q
📸 Galatasarayımız, 3. Ön Eleme Turu’nda St. Johnstone F.C. ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. ✅ #GSvSTJ #UEL pic.twitter.com/oiB8NrRl9q— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 4, 2021