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Spor

Yunan basını maaşını duyurdu: En çok kazanan Fatih Terim olacak

Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim'in alacağı maaş belli oldu. Deneyimli teknik adam, görevden ayrılan Ivan Jovanovic'in kazandığı ücretin aynısını alacağı aktarıldı. Bu rakam son 10 yılda bir teknik adama verilen en yüksek maaş olmuştu.

10:33 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 11:29 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fatih Terim yaklaşık bonuslar hariç 900 bin euro kazanacak.
Fatih Terim yaklaşık bonuslar hariç 900 bin euro kazanacak.

Yunan ekiplerinden Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim oldu. Deneyimli teknik adam, kendisini 1.5 yıllığına PANA'ya bağlayan imzayı atmak için Atina'ya gitti.


İmzanın ardından Fatih Terim'in yıllık ne kadar kazanacağı Türk ve Yunan basınında tartışılmaya başlandı.


Fatih Terim Panathinaikos'tan ne kadar kazanacak?

Komşu basınındaki haberlere göre Fatih Terim, görevden ayrılan Ivan Jovanovic'in kazandığı ücret ile benzer olacağı aktarıldı. Bu ücret bonuslar hariç 900 bin euro. Sözleşmenin şampiyonluk bonuslarıyla birlikte 1 milyon euroyu aştığı belirtildi. Bu rakam Yunan ekibinin son 10 yılda bir teknik adama verdiği en yüksek maaş olacak.





YUNANİSTAN LİGİ PUAN DURUMU


#Panathinaikos
#Fatih Terim
#Maaş
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