Yunan ekiplerinden Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim oldu. Deneyimli teknik adam, kendisini 1.5 yıllığına PANA'ya bağlayan imzayı atmak için Atina'ya gitti.

İmzanın ardından Fatih Terim'in yıllık ne kadar kazanacağı Türk ve Yunan basınında tartışılmaya başlandı.

Komşu basınındaki haberlere göre Fatih Terim, görevden ayrılan Ivan Jovanovic'in kazandığı ücret ile benzer olacağı aktarıldı. Bu ücret bonuslar hariç 900 bin euro. Sözleşmenin şampiyonluk bonuslarıyla birlikte 1 milyon euroyu aştığı belirtildi. Bu rakam Yunan ekibinin son 10 yılda bir teknik adama verdiği en yüksek maaş olacak.