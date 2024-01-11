Kadroyu güçlendirmek adına çalışmaların sürdüğünü belirten Terim, "Hepimizin bildiği gibi eksiklerimiz var. Başkan ve yönetim, eksiklerimizi tamamlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bazı şeyler zaman alır" diye konuştu.