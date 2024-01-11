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Spor

Fatih Terim Fenerbahçeli futbolcuyu açıkladı

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçeli Samet Akaydin'le görüştüklerini doğruladı ve sarı-lacivertli kulüpten haber beklediklerini söyledi.

10:40 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:32 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Fatih Terim savunmayı Samet Akaydin'le güçlendirmek istiyor.
Fatih Terim savunmayı Samet Akaydin'le güçlendirmek istiyor.

Yunanistan Kupası son 16 turu ilk maçında Olympiakos ile 1-1 berabere kalan Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından transfer konusunda açıklamalarda bulundu.


Kadroyu güçlendirmek adına çalışmaların sürdüğünü belirten Terim, "Hepimizin bildiği gibi eksiklerimiz var. Başkan ve yönetim, eksiklerimizi tamamlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bazı şeyler zaman alır" diye konuştu.


70 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydin'la ilgili görüşemeler yapıldığını da doğruladı. Fatih Terim, Samet Akaydin için sportif direktörümüz İstanbul'a gitti ve geldi. En kısa zamanda olumlu veya olumsuz bir haber alacağız" ifadelerini kullandı.







#Panathinaikos
#Fatih Terim
#Samet Akaydin
1 gün önce
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