Yunanistan Kupası son 16 turu ilk maçında Olympiakos ile 1-1 berabere kalan Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından transfer konusunda açıklamalarda bulundu.
Kadroyu güçlendirmek adına çalışmaların sürdüğünü belirten Terim, "Hepimizin bildiği gibi eksiklerimiz var. Başkan ve yönetim, eksiklerimizi tamamlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bazı şeyler zaman alır" diye konuştu.
70 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydin'la ilgili görüşemeler yapıldığını da doğruladı. Fatih Terim, Samet Akaydin için sportif direktörümüz İstanbul'a gitti ve geldi. En kısa zamanda olumlu veya olumsuz bir haber alacağız" ifadelerini kullandı.