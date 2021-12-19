Spor Fatih Terimden büyük tepki "Bu hareketleri hakemin yanına kar bırakmayacağız"
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Fatih Terim'den büyük tepki: "Bu hareketleri hakemin yanına kar bırakmayacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'deki kötü gidişi GS TV'de değerlendirdi. Terim, 'bu yıl başarılı olacağımız dönemlerin başlangıcı olacak' dedi. Tecrübeli teknik adam ayrıca Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük'ün koridorlardaki görüntülerini işaret ederek yaşananları anlattı ve genç hakem için 'kendisini kişisel olarak uyarıyorum. Kimse Galatasaray oyuncusuna bu şekilde davranamaz' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terimden büyük tepki: Bu hareketleri hakemin yanına kar bırakmayacağız
Fatih Terim - Galatasaray Teknik Direktörü

Fatih Terim, Galatasaray'ın Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra oluşan gündemi GS TV'de değerlendirdi.

Terim'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle;

  • -“Ben 3. dakikada Başakşehir’den bir oyuncu atarsam, sonum son iki sezonda TFF’nin, normal şartlarda en fazla maç alan, en fazla görev alan hakemlerimizden biri olan Ali Palabıyık ve Abdulkadir Bitigen gibi mi olur diyor…”
  • -“Yaşar Kemal, Halil Umut, Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan gibi her maçımızda aleyhimizde karar verenlerin hepsi ertesi hafta maç alıyorlar. Bu arada, bir futbol paydaşı ve Galatasaray teknik direktörü olarak soruyorum…”
  • -"TFF, Kerem’e yalancı diyen hakemi, PFDK’ya sevk edecek mi, etmeyecek mi? Peşinde olacağız."
  • -"Bak Zorbay kardeş, çok genç bir hakemsin. Sen değil Arda Turan’a, bir Galatasaray oyuncusuna, hiçbir sporcuya böyle davranamazsın. Bu hareketleri hakemin yanına kar bırakmayacağız"
  • -“O yalancı çocuk, kendisine yerden yere atsa, feryat figan yerde bağırsa mı rakibe kırmızı kart çıkacak. O yalancı çocuk, dürüstçe, etkinin-tepkinin verdiği acı kadar reaksiyon gösterdi. Bu, rakibin yaptığı hareketi değiştirmez.”
  • -“Maalesef bu ligin hakemleri, herkesi buna teşvik ediyor. Tıpkı sarı kartlı Başakşehirli oyuncunun Morutan’a yaptığı kartlık harekette, oyuncumuzun kendini yere atmayıp oyuna devam etmek istemesi gibi…”
  • -“Fenerbahçe maçında Diagne’nin penaltı pozisyonundan önce, Halil Umut, düdük çaldım dedi. Ve Fenerbahçeli oyuncuya ikinci sarı kartı verdi. O pozisyonun ikinci sarı kartla alakası yok. O penaltıyı vermemek için. Eğer bu hareket varsa, avantaj yok kırmızı kartta diyor kural. Çıkaracaksın. Halil Umut, oyunu kesiyor. Gol pozisyonundayız, oyunu kesiyor. Bu pozisyonunda sarı kart var diyor. Yapacağı başka manevra kalmadı orada.”
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