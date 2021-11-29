Fatih Terim'e rotasyon eleştirisi: Böyle bir lüksü yok Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelede teknik direktör Fatih Terim'in, Cicaldau, Kerem ve Feghouli'yi dinlendirmek için rotasyona gitmesi tepkilere neden oldu.

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