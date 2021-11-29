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Fatih Terim'e rotasyon eleştirisi: Böyle bir lüksü yok

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelede teknik direktör Fatih Terim'in, Cicaldau, Kerem ve Feghouli'yi dinlendirmek için rotasyona gitmesi tepkilere neden oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terime rotasyon eleştirisi: Böyle bir lüksü yok
Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray, ligde lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düştü.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sona ererken sarı-kırmızılı takım, lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düştü.

"Lüksü yok"

Mücadele sonrasında karşılaşmayı değerlendiren spor yorumcusu Uğur Meleke, cezası nedeniyle takımının yanında yer alamayan Fatih Terim'in Cicaldau, Kerem ve Feghouli'yi aynı anda dinlendirmesinin hatalı olduğunu söyledi.

  • Uğur Meleke, "Galatasaray’ın bence bu üç oyuncuyu bir arada dinlendirme lüksü yok. Galatasaray’ın yaratıcılığı, ikinci üçüncü bölge geçişi bu üç adama bağımlı" ifadelerini kullandı.

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