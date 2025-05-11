Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab Al Ahli'yi 3-1 mağlup etti

Al Ahli, maçın 36. dakikasında Gabri Veiga’nın golüyle farkı 1'e indirdi ancak 65. dakikada Al Shabab, Abderrazak Hamdallah'ın golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı.

Bu sonuçla birlikte 6. sırada olan Al Shabab puanını 54 yaptı, 4. sıradaki Al Ahli 61 puanda kaldı.