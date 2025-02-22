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Fatih Terimli Al Shabab 10 kişi kalan rakibe puan bıraktı

Fatih Terimli Al Shabab 10 kişi kalan rakibe puan bıraktı

22:0122/02/2025, Cumartesi
G: 22/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fatih Terim
Fatih Terim

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Al Taawon ile 2-2 berabere kaldı. Al Taawon'da Andrei Girotto, 45+10. dakikada kırmızı kart gördü. Al Shabab bu sonucun ardından 33 puanla 6. sırada kaldı.

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Al Taawon ile 2-2 berabere kaldı.


Suudi Arabistan'ın Bureyde kentinde bulunan Al Taawon Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında Al Shabab, 18. dakikada penaltıdan Abderrazak Hamdallah ve 31. dakikada Wesley Hoedt'le golü buldu. Ev sahibi ekip ise Renne Rivas'la 45+2. dakikada fileleri havalandırdı ve ilk devre Al Shabab'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.


Al Taawon, ikinci yarıda ise Muteb Al-Mufarrij'in 70. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.


Bu sonuçla Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, 33 puanla 6. sırada kaldı. Al Taawon da 28 puanla 8. sırada yer aldı.


Ev sahibi ekipte Andrei Girotto da 45+10. dakikada kırmızı kart gördü.





#Al Shabab
#Al Taawon
#Suudi Arabistan Pro Lig

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