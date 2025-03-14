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Fatih Terimli Al Shabab'tan yarım düzine gol

Fatih Terimli Al Shabab'tan yarım düzine gol

00:1314/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Al Shabab gol olup yağdı.
Al Shabab gol olup yağdı.

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'de karşılaştığı Al Orobah'ı 6-0 mağlup etti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Shabab Stadı'nda oynanan 25. hafta maçında Al Orobah'ı ağırlayan Al Shabab, bu sezonki en farklı galibiyetini aldı.


Ev sahibi takım, Abderrazak Hamdallah'ın 16, 59 (penaltıdan) ve 82 (penaltıdan), Cristian Guanca'nın 34, Giacomo Bonaventura'nın 52 ve Wesley Hoedt'un 69. dakikada attığı gollerle 6-0'lık galibiyete ulaştı.


Bu sonuçla Al Shabab, ligde 43 puanla 6. sırada yer aldı. Al Orobah ise 26 puanla 12. basamakta kaldı.






#Al Shabab
#Suudi Arabistan Pro Lig
#Al Orobah

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