Panathinaikos, Fatih Terim yönetiminde Yunanistan Ligi'ndeki ikinci maçına çıktı. Panathinaikos, rakibi Panetolikos'u 2-1 yendi. Fatih Terimli Panathinaikos ilk maçında Pas Giannina'yı da 2-0 mağlup etmişti. Terim'in takımı bu sonuçla Yunanistan Ligi'nde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Panathinaikos-Panetolikos maç özetine ve istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

⚽️ Andraz Sporar düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi! 🇹🇷 Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde 2'de 2 yaptı! @mislicom #AlayınaMisli pic.twitter.com/rVGhMcMEEW

TV 8,5 ve S Sport Plus'tan yayınlanan Panathinaikos maçları şifresiz olarak izlenecek. Yunanistan Ligi'nde bazı maçların da TV8.5'dan canlı olarak izlenebileceği belirtiliyor.