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Spor

ÖZET | Panathinaikos-Panetolikos: 2-1

Panathinaikos, Fatih Terim yönetiminde Yunanistan Ligi'ndeki ikinci maçına çıktı. Panathinaikos, 10. sırada bulunan rakibi Panetolikos'u 2-1 mağlup etti. Fatih Terimli Panathinaikos ilk maçında Pas Giannina'yı 2-0 mağlup etmişti. Panathinaikos-Panetolikos maç özetine ve istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

20:01 - 7/01/2024 Pazar
Güncelleme: 20:09 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Panathinaikoslu futbolcuların sevinçleri.
Panathinaikoslu futbolcuların sevinçleri.

Panathinaikos, Fatih Terim yönetiminde Yunanistan Ligi'ndeki ikinci maçına çıktı. Panathinaikos, rakibi Panetolikos'u 2-1 yendi. Fatih Terimli Panathinaikos ilk maçında Pas Giannina'yı da 2-0 mağlup etmişti. Terim'in takımı bu sonuçla Yunanistan Ligi'nde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Panathinaikos-Panetolikos maç özetine ve istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Panathinaikos'un Panetolikos'u yendiği maçta Sporar attığı gollerle maça damga vurdu.

İşte goller;




Yunanistan Ligi hangi kanalda, Fatih Terim'in takımı Panathinaikos'un maçı şifresiz mi?

TV 8,5 ve S Sport Plus'tan yayınlanan Panathinaikos maçları şifresiz olarak izlenecek. Yunanistan Ligi'nde bazı maçların da TV8.5'dan canlı olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Panathinaikos-Panetolikos maçının kadrolarını ve canlı istatistiklerini canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz;


#Panathinaikos
#Panetolikos
#Yunanistan Ligi
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