Fatih Terimli Panathinaikos yarı finalde: Terim'i sevinçten çıldırtan gol

Terim'in öğrencileri, 35. dakikada Mamol'un attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Mladenovic attığı golle bu kez skoru 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Panathinaikos Yunanistan Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Fatih Terim ve Necati Ateş maçtan sonra Atromitos Teknik Direktörü Sasa İliç'e sarılarak onu teselli eden ilk isimler oldu. Bilindiği üzere Sasa İliç, Galatasaray'da bir dönem forma giymiş ve sarı kırmızılı taraftarların gönlünde yer etmişti.