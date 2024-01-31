Spor

Fatih Terimli Panathinaikos yarı finalde: Terim'i sevinçten çıldırtan gol

Panathinaikos, 2-1 yenildiği maçın rövanşında Atromitos'u 2-0 mağlup etti ve Yunanistan Kupası'nda yarı finale yükseldi.

22:10 - 31/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 22:22 - 31/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Panalı futbolcuların gol sevinci.
Panalı futbolcuların gol sevinci.

Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek finalinde çıktığı ilk maçta Atromitos'a 2-1 yenilmişti. Fatih Terimli Pana, rövanş maçında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Terim'in öğrencileri, 35. dakikada Mamol'un attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Mladenovic attığı golle bu kez skoru 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Panathinaikos Yunanistan Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Fatih Terim ve Necati Ateş maçtan sonra Atromitos Teknik Direktörü Sasa İliç'e sarılarak onu teselli eden ilk isimler oldu. Bilindiği üzere Sasa İliç, Galatasaray'da bir dönem forma giymiş ve sarı kırmızılı taraftarların gönlünde yer etmişti.

İşte büyük sevincin yaşandığı maçın özet görüntüleri ve goller;


#Fatih Terim
#Panathinaikos
#Atromitos
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