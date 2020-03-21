Federasyon ve kulüplerden Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

TBF'den yapılan açıklamada, "ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'nun gerçekleştirmiş olduğu rutin sağlık kontrolleri sırasında bazı oyuncuları ile idari kadro çalışanlarında Kovid-19 belirtilerine rastlanıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Federasyon olarak süreci tüm kulüplerimizle yakından takip ediyor, Fenerbahçe Beko takımının sporcu ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Kamuoyu duyurusu: https://t.co/GBW0n3uz7l pic.twitter.com/GCmGiiuxRG — TBF (@TBF) 21 Mart 2020

Anadolu Efes

Anadolu Efes Kulübünün açıklamasında, "En büyük dileğimiz, dostlarımızın testlerinin negatif çıkması ve en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarıdır. Kendileriyle ilgili güzel haberleri kısa süre içerisinde öğreneceğimize inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Fenerbahçe Beko’nun bazı oyuncularında ve idari kadro çalışanlarında Covid – 19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. pic.twitter.com/7bSAGQds12 — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 21 Mart 2020

Beşiktaş

Beşiktaş Kulübü de Fenerbahçe'nin yapmış olduğu duyuruyu alıntılayarak, "Basketbol takımınızdaki bazı oyuncularınız ve idari kadronuzda Covid-19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza yürekten inanıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" paylaşımında bulundu.

Basketbol takımınızdaki bazı oyuncularınız ve idari kadronuzda Covid–19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza yürekten inanıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 🙏 https://t.co/HCaYmY0ihm — Beşiktaş JK (@Besiktas) 21 Mart 2020

Trabzonspor

Bordo-mavili kulüpten yapılan paylaşımda, "Sevgili Fenerbahçe Ailesi, oyuncularınızın ve idari kadrodaki arkadaşlarınızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını diliyor, en yakın zamanda iyi haberlerini beklediğimizi belirterek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Sevgili Fenerbahçe Ailesi,



Oyuncularınızın ve idari kadrodaki arkadaşlarınızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını diliyor, en yakın zamanda iyi haberlerini beklediğimizi belirterek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz 🙏🏻 https://t.co/e8OY9sIoQ8 — Trabzonspor Kulübü #EvdeKal🏡 (@Trabzonspor) 21 Mart 2020

Galatasaray

Galatasaray Kulübü ise, "Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/FcxiFm35gN — Yaşlılarımızı koruyalım! - Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 21 Mart 2020

Öte yandan, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve çok sayıda kulüp de çeşitli platformlardaki açıklamalarıyla Fenerbahçe Kulübüne geçmiş olsun mesajlarını iletti.