Spor Felipe için hareketli günler
TRANSFER

Felipe için hareketli günler

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Felipe'nin transferine onay verdi. Siyah-beyazlı yönetim, Brezilyalı savunmacı için görüşmelerini sürdürüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Felipe için hareketli günler
Felipe 1.90 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor.

Savunmaya takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid'in Brezilyalı stoperi Felipe için nabız yoklamaya devam ediyor. 33 yaşındaki oyuncuyu, teknik direktör Şenol Güneş de istiyor.

Bu sezon takımında fazla forma şansı bulamayan ve ikisi La Liga biri de Şampiyonlar Ligi olmak üzere 3 maçta forma giyen Felipe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Siyah-beyazlılar düşük bir bedelle Brezilyalı oyuncuyu kadroya katmanın peşinde.

Felipe'nin, "Bir şey istiyorsanız, geri dönün, tekrar deneyin ve sıfırdan başlayın" mesajı taraftarları heyecanlandırdı.

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