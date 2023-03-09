Brezilya Carioca 1'de Guanabara Kupası'nda üst sıradaki iki takımın karşılaşmasında Flamengo sahasında Fluminense'yi konuk etti.





Ev sahibi Everton Soares'in 19. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken, Fluminense German Cano'nun 53 ve 85. dakikalarda attığı golle skoru 2-1'e getirdi.





2 dakika sonra atıldı





Konuk ekipte teknik direktör Fernando Diaz, geriden gelerek 2-1 öne geçtikten sonra oyunu tutmak için hamle yaptı. 2013-2015 yılları arasında 2 sezon Galatasaray forması giymiş Felipe Melo, oyuna 88'de girmesine karşın 2 dakika sonra oyundan atıldı.





Flamengolu Gerson'un, 37 numaralı Giovanni'ye faul yaptıktan sonra yerde topa vuruyormuş gibi tekme atması sonrası iki takım oyuncularının gerildiği anlarda Melo, pozisyona uzak yerden gelerek orada oluşan arbedeye karışmasına karşın herhangi bir hamlede bulunmadan kırmızı kartı gördü.





Brezilya basınında manşetlerde yer alan haberlerde Melo'nun hakeme veya rakip futbolculara küfürler ettiği ve hakemin bunu duyarak kırmızı kart gösterdiği belirtildi.





Hakem VAR ile konuşurken sahanın kenarında bekleyen 39 yaşındaki isim tribünlerle de tartışmaya girdi ve karşılıklı el hareketleriyle birlikte tartıştı. Melo, takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından zorlukla sakinleştirildi.





Flamengo-Fluminense maçında kavga💥



🟥Fluminense'de 88. dakikada oyuna dahil olan Felipe Melo, 90. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.pic.twitter.com/TkFds7zb0a — SPOR (@yenisafakspor) March 9, 2023



