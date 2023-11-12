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Spor

Fenalaşan Ganalı futbolcu hayatını kaybetti

Egnatia ile Partizani arasında oynanan maçta Egnatia forması giyen 28 yaşındaki Dwamena, 23. dakikada yere yığıldı ve bilincini kaybetti. Fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede vefat etti.

11:24 - 12/11/2023 Sunday
Güncelleme: 11:55 - 12/11/2023 Sunday
Yeni Şafak
Raphael Dwamena

Raphael Dwamena

Ganalı oyuncu Raphael Dwamena Arnavutluk'ta bir futbol maçı sırasında fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Dıraç Bölge Polisi'nin açıklamasına göre, Egnatia ile Partizani arasında oynanan maçta Egnatia forması giyen 28 yaşındaki Dwamena, 23. dakikada yere yığıldı ve bilincini kaybetti.


Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dwamena, Kavalier'deki bir hastaneye kaldırıldı, ancak doktorlar 28 yaşındaki oyuncunun vefat ettiğini açıkladı.


İşte o anlar:

Raphael Dwamena








#Raphael Dwamena
#Gana
#Egnatia
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