Fenalaşan Ganalı futbolcu hayatını kaybetti

Ganalı oyuncu Raphael Dwamena Arnavutluk'ta bir futbol maçı sırasında fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dıraç Bölge Polisi'nin açıklamasına göre, Egnatia ile Partizani arasında oynanan maçta Egnatia forması giyen 28 yaşındaki Dwamena, 23. dakikada yere yığıldı ve bilincini kaybetti.