Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Fransız temsilcisi Lyon ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı.





Karşılaşmada sarı kart gören Sofyan Ambarat ve Bright Osayi-Samuel, Midjytlland maçında cezalı duruma düştü.





Geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 9 puan toplayan sarı-lacivertliler, 19. sırada yer alıyor.





Play-off umutlarını son haftaya taşıyan Fenerbahçe, lig etabının son maçında Danimarka temsilcisi Midjytland'a konuk olacak.





Maçtan önemli dakikalar:

2' Sol kanattan gelişen atağımızda Sebastian Szymanski ortasını ön direğe doğru gönderdi. Bu noktada gelen topa yükselen Yusuf Akçiçek kafa vuruşunu yaptı ancak top kalenin sol tarafından dışarı gitti.





20' İrfan Can Kahveci'nin pası ile ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Sebastian Szymanski doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak kalenin sol üst tarafından dışarı gitti.

26' Mikautadze'nin pasında sağdan ceza sahasına giren Kumbedi, Çağlar'dan sıyrılıp çaprazdan sert vurdu ancak Djiku son anda araya girerek topu kornere gönderdi.





35' Sol kanattan atağa katılan Szymanski, ceza yayı üzerindeki Fred'e ortaladı. Brezilyalı futbolcunun göğsüyle düzeltip yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

39' Lyon gole yaklaştı. Fenerbahçe ceza sahasına gönderilen uzun topta Çağlar Söyüncü'nün uzaklaştırmak istediği top Tolisso'da kaldı. Bu oyuncunun kale sahası önü sağ çaprazdan şutunda, İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.





45+6' Tadic'in pasında soldan atağa kalkan İrfan Can Kahveci, Niakhate'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Simone Sozza, Niakhate'yi direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Sozza, kırmızı kartı iptal ederek oyuncuya sarı kart gösterdi.

İKİNCİ YARI

62' Georges Mikautadze'nin pası ile altıpas sol çaprazında topla buluşan Alexandre Lacazette dönerek vuruşunu yapıyor ancak kaleci İrfan Can Eğribayat açıyı iyi kapattı.

66' Sağ çaprazda topla buluşan Rayan Cherki doğrudan kaleyi düşündü. Kaleciden seken topu altıpas sağ çaprazında Alexandre Lacazette tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

76' Corentin Tolisso'nun sağ çaprazdan ortasında uzak direkte Georges Mikautadze tamamlamak istiyor ancak İrfan Can Eğribayat iyi yer tuttu.





83' Allan Saint-Maximin'in sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta Edin Dzeko'nun kale önünde vuruşunda kaleci Lucas Perri, meşin yuvarlağı kurtardı.





FENERBAHÇE - LYON MAÇ SONUCU





FENERBAHÇE - LYON MAÇ ÖZETİ

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Maçtan notlar:

Yusuf, Avrupa'da ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, bu sezon ilk kez bir Avrupa maçına ilk 11'de başladı. 18 yaşındaki savunmacı, bu sezon resmi maçlarda sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'ya karşı ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Slavia Prag deplasmanında maçın son dakikalarında oyuna dahil olan Yusuf, ligde de 2 maça sonradan oyuna girmişti.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve kaleci Dominik Livakovic'in yanı sıra Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, kadroda yer alamadı. Bu isimlerin yanı sıra UEFA kadrosunda bulunan Samet Akaydın da sakatlık nedeniyle forma giyemedi.





Bolu unutulmadı

Fenerbahçe Kulübü, Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle hayatlarını kaybedenleri unutmadı. Sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya "Ülkemizin ve camiamızın başı sağ olsun." pankartıyla çıkarken, üstlerine de aynı ifadenin İngilizcesinin yazılı olduğu tişörtleri giydi. Fenerbahçeli futbolcular, ayrıca ısınma sırasında yumruk şov yapmadı. Bu arada maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Altyapıdan 4 isim yedekte

Fenerbahçe, kadrodaki eksiklikler nedeniyle Lyon karşısında altyapıdan 4 ismi yedek soyundurdu. Sarı-lacivertlilerde kaleci Engin Can Biterge (18), orta sahalar Şükür Toğrak (18) ve Zeki Dursun (18) ile kanat oyuncusu Yiğit Emir Ekiz (18) müsabakaya yedek kulübesinde başladı.





UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU







