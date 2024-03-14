Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında sahasında Union SG'ye 1-0 mağlup oldu.
Temsilcimiz ilk maçta almış olduğu 3-0'lık sonucun ardından çeyrek finale yükseldi.
Belçika temsilcisinin golünü 68. dakikada Mathias Rasmussen kaydetti.
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi yarın yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.
FENERBAHÇE - UNİON SG MAÇ SONUCU
FENERBAHÇE - UNİON SG MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
3. dakikada Kent'in ters topuyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, Szymanski ile yaptığı verkaçla altıpasın sağında topla buluştu. İrfan'ın bekletmeden şutunda kaleye giden topa ayak sokan savunma meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
10. dakikada soldan savunma arkasına derinlemesine pasa hareketlenen Rasmussen'in çizgiden ortasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Nilsson'un müsait durumda şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
21. dakikada sağdan İrfan Can'ın ortasına penaltı noktasının hemen önünde yükselen Szymanski'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
32. dakikada kaleci İrfan Can Kahveci'nin pas hatasında topu kapan Eckert'in karşı karşıya durumda şutunda İrfan Can hatasını telafi etti.
Fenerbahçe, zaman zaman yaptığı kritik pas hataları ile Gilloise’in net pozisyonlar bulmasına neden oldu. Bu da oyunun temposunun artmasına ve sarı lacivertlilerin sık sık geriye koşmasına sebebiyet verdi.
Ayrıca Fenerbahçe’nin oyunun ritmini düşürmek için özellikle ikinci yarıda topun kontrolünü rakibe bırakması da, temponun yükselmesindeki etkenlerden birisiydi.
68. dakikada Lapoussin’in ortasında Rasmussen kafayla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca, mücadele bu skorla sona erdi