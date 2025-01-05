Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Hatayspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip, 2-1 kazandı.





Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 17 ile 45+5. dakikada Youssef En-Nesyri (2) attı. Hatayspor'un tek golünü 33. dakikada Boutobba kaydetti.





Edin Dzeko, 90+6. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Sofyan Amrabat, gördüğü sarı kartın ardından TÜMOSAN Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.





Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 39'a yükselterek maç fazlasıyla açılan 11 puanlık farkı 8'e indirdi. Hatayspor ise 9 puanda kaldı.





Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.





Maçtan önemli dakikalar:

5' Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan En-Nesyri, sol çaprazdan ceza sahasına girip yerden vurdu. Kale direğine çarpan meşin yuvarlak yandan auta çıktı.





11' Tadic'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Dzeko, soldan atağa katılan Kostic'i gördü. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, top yandan dışarı gitti.





17' Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Kamil Ahmet Çörekçi'nin hatasında topu kapan Tadic, meşin yuvarlağı Dzeko'ya gönderdi. Bu futbolcu bekletmeden savunmanın arkasına hareketlenen En-Nesyri'yi topla buluşturdu. Faslı oyuncu, kale sahası önü sağ çaprazından düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı.

24' Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Fred, kale sahasına hareketlenen Kostic'e ortaladı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, kaleci Erce gole izin vermedi. Dönen topu kapan Levent Mercan, arka direğe ortasına yaptı. Dzeko'nun kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti.





33' Atakaş Hatayspor skoru 1-1 yaptı. Diack'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Boutobba ceza sahası içine kat edip çaprazdan sert vurdu, Levent Mercan'a da çarpan top köşeden ağlarla buluştu.

45+1' Tadic'in ortasında Hatayspor'un uzaklaştırmak istediği top Aboubakar'da kaldı. Bu futbolcu, kaleci İrfan Can'ın önde olduğunu görüp kendi yarı sahasından uzun mesafeli şut denedi, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.





45+5' Fenerbahçe yeniden öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Kostic'in kale sahasına gönderdiği sert ortada kaleci Erce'nin tokatladığı top Yiğit Ali Buz'un ayağına çarparak En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, yakın mesafeden kafayla topu ağlara yolladı: 2-1

İKİNCİ YARI

49' Soldan kazanılan korner atışında Kostic kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, kaleci Erce'den dönen top Tadic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.





58' Fred'in pasıyla topla buluşan Dzeko, savunma arkasına hareketlenen En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, karşı karşıya pozisyonda kaleci Erce'yi geçemedi.

90+5' Fenerbahçe penaltı kazandı. Djiku'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan En-Nesyri, kale sahasına ortaladı. Bu pozisyonda Szymanski, Oğuzhan Matur'un müdahalesiyle yerde kalırken, VAR uyarısı sonrasında hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu saha kenarında izleyip penaltı noktasını gösterdi.





90+6' Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Edin Dzeko, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

90+7' Sol kanatta topla buluşan Edin Dzeko'nun kale sahasına yaptığı ortada Szymanski zor pozisyonda vuruşunu yaptı, köşeye giden topu kaleci Erce kornere gönderdi.





FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇ SONUCU





FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe - Hatayspor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





Maçtan notlar:

En-Nesyri'nin ligde 8. golü

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, ligde 8. golünü kaydetti. Sezona "suskun" başlayan golcü oyuncu, son dönemde ise üst üste attığı gollerle takımını sırtladı. Maçın 17. dakikasında Fenerbahçe'yi öne geçiren gole imza atan 27 yaşındaki futbolcu, 45+2. dakikada da takımına bir kez daha üstünlüğü getirdi.





Tribünlerden istifa çağrısı

Fenerbahçeli taraftalar, sarı-lacivertli yönetimi istifaya davet etti. Müsabaka öncesinde bazı tribünlerden yükselen "istifa" sesleri, Hatayspor'un 33. dakikadaki golünün ardından tüm tribünlerden geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın belli bölümlerinde yönetim aleyhine tezahüratlarını sürdürdü.

Amrabat cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Sofyan Amrabat, cezalı duruma düştü. Maç öncesi ceza sınırında bulunan Faslı orta saha, 55. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.





Levent Mercan ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Levent Mercan, ligde ilk kez 11'de şans buldu. Levent, bu sezon Çaykur Rizespor ve Kayserispor maçlarının son dakikalarında süre almıştı.





İrfan Can Eğribayat 2. kez sahada

Hırvat Kaleci Dominik Livakovic'in sakatlığı nedeniyle ilk kez Eyüpspor maçında kaleyi koruyan İrfan Can Eğribayat, üst üste 2. kez 11'de yer aldı. Livakovic ise sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlarken, bu maçta riske edilmedi.

Sarı-lacivertlilerde 7 eksik

Sarı-lacivertlilerde tedavisi süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek'in yanı sıra, sakatlığını atlatan Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın maç eksiği nedeniyle, Allan Saint-Maximin ağrı şikayeti nedeniyle, Samet Akaydin de teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.





Ferdi Tayfur anıldı

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak Perşembe günü 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur, müsabaka öncesi anıldı. Stat hoparlöründen Ferdi Tayfur'un şarkıları çalınırken, tribünlerdeki taraftarlar da hep bir ağızdan eşlik etti.





Aydınlatma sistemi hayata geçirildi

Stadyumda yapılan modernizasyon çalışmaları kapsamında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde aydınlatma sistemi hayata geçirildi. Müzik ve ses sistemiyle entegre hale getirilen statta seremoni öncesi ışık oyunları yapıldı. Ses sistemi projesi kapsamında tribünlerdeki hoparlörlerin montajlarının yapıldığı görüldü.





Depremzede çocuklar ağırlandı

Fenerbahçe Spor Kulübü, 'Çocuklar için Hayallerimiz BİR' projesi kapsamında 6 Şubat deprem felaketinin yaşandığı illerden biri olan Hatay'da yaşayan 16 bursiyer çocuk ve ailelerini, Hatayspor ile oynanan maçta tribünlerde ağırladı. İki takımın futbolcuları ile birlikte sahaya çıkan çocuklar, seremonide yer aldı.





TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



