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Spor

Fenerbahçe 3 isme veda etti

Sarı-lacivertli takımda Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollar ayrıldı.

13:58 . 2/07/2023 Pazar
AA
Pelkas - Alioski - Berisha

Pelkas - Alioski - Berisha

Fenerbahçe, 3 futbolcusunun takımdan ayrıldığını açıkladı.


Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır. Augsburg Kulübü’nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha’ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski’ye katkıları için teşekkür ediyor, kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Alman oyuncu Mergim Berisha'nın sözleşmesinde 4 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu.






#Fenerbahçe
#Dimitris Pelkas
#Mergim Berisha
#Ezgjan Alioski
1 saat önce
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