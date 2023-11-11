Fenerbahçe Adana'ya 8 eksikle gitti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, bugün yapılan antrenmanda kendisini denedi. Ancak rahat hissetmeyen tecrübeli oyuncu, teknik ekibe bu şekilde faydalı olamayacağını iletti. Bunun üzerine Fred, riske edilmemek için Adana Demirspor maçı kadrosuna alınmadı.