Fenerbahçe yıldız golcü için transfer teklifinde bulundu

Fenerbahçe ara transfer döneminin sessiz takımları arasında yer alırken, teknik direktör İsmail Kartal, şartlar dahilinde transfer yapılacağını açıklamıştı. Sarı-lacivertliler takıma takviye yapmazken birkaç oyuncusunu kiralık gönderdi. Max Meyer, FC Midtjylland’a, Allahyar Sayyadmanesh ise Hull City’ye imza attı. İspanyol basınından ise dev iddia geldi.

Fenerbahçe Alfredo Morelos için teklifte bulundu

AS gazetesine göre, Fenerbahçe, Rangers’ın Kolombiyalı golcüsü Alfredo Morelos için 7 milyon sterlin teklif etti. Fenerbahçe, Rangers’tan gelecek cevaba göre rotasını Benfica’da forma giyen İsviçreli forvet Haris Seferovic ve Olimpiakos’ta oynayan Brezilyalı golcü Tiquinho Soares’e çevirecek.

Efecan sıcak bakıyor

Diğer yandan Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca için görüşmelere başladı. Yönetim tecrübeli orta saha oyuncusunu takıma katabilmek için bir miktar paranın yanında takas formülüne de başvurabilir. Efecan da sarı-lacivertli takıma gelmeye sıcak bakıyor.

SPOR Fenerbahçe Danny Rose için kiralama teklifinde bulundu