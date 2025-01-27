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Fenerbahçe Anderson Talisca'yı açıkladı: İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe Anderson Talisca'yı açıkladı: İstanbul'a geliyor

17:3727/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Fenerbahçe, Al-Nassr forması giyen Brezilyalı orta saha Anderson Talisca'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Yıldız isim resmi imza için İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe, Al-Nassr forması giyen Brezilyalı orta saha Anderson Talisca'nın transferini açıkladı.


Sarı-lacivertlilerden yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."


Brezilyalı futbolcuyu taşıyan özel uçağın bugün saat 21.00'de İstanbul'a inmesi bekleniyor.





#Fenerbahçe
#Anderson Talisca
#Transfer

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