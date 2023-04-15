Fenerbahçe-Ankaragücü
Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü’nü konuk etti. Bir önceki lig maçına göre 5 farklı oyuncu ile sahaya çıkan sarı lacivertliler, dörtlü savunmayı bozmadı. Fenerbahçe, Arda Güler önderliğinde pozisyonlar bulmayı denerken, rakibini ikinci bölgede karşılayan Ankaragücü ise sarı lacivertlilere boşluk bırakmamaya çalıştı. Özellikle Zajc ve Rossi’nin ceza sahası içerisine koşularıyla savunmanın dengesini bozmak isteyen Fenerbahçe, bunda başarılı olamayınca, uzun top denemeleri yaptı.Savunma merkezinde sorun yaşayan Ankaragücü’ne karşı sarı lacivertliler, topu üçüncü bölgede tutamadı. 40. dakikada Arda Güler’in ortasında Attila Szalai’nin kafa vuruşu direkten döndü. 44. dakikada klas hareketlerle ceza sahası içerisine giren Arda Güler, üç kişiyi çalımıyla düşürdükten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Arda’nın vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi. İlk yarı golsüz sona erdi.
İlk yarıda gol sesi çıkmadı
İkinci yarıya Serdar Dursun-Joao Pedro değişikliğiyle başlayan Fenerbahçe, hücum üçlüsünün daha hareketli olmasını amaçladı. Bu değişiklik sonuç getirmeyince daha sonra Emre Mor ve Arao da oyuna dahil oldu. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan’ın kararları birçok pozisyonda tribünlerde tepkilere neden oldu. 80. dakikada kontra atağa çıkan Ankaragücü’nde Ali Sowe kaleci İrfan Can ile karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandırdı ve konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Ardından Fenerbahçe 86.dakikada penaltıdan Valencia ile beraberliği yakaladı. Ardından Crespo 90+6'da Fenerbahçe'yi galibiyeti getiren golü attı.
Fenerbahçe-Ankaragücü maç özeti
8. dakikada sağ kanatta bulunan Enner Valencia’nın pasında topu alan Arda Güler’in ceza sahası dışı sağından uzak köşeye vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
9. dakikada Arda Güler’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Samet Akaydin’in kafa vuruşunda Stelios Kitsiou meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
29. dakikada Emre Kılınç’ın ceza yayının sağından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat’ta kaldı.
38. dakikada Stelios Kitsiou sağ taraftan ceza sahası içine girip pasını Ghayas Zahid’e aktardı. Zahid’in düzgün vuruşunda defansa çarpan meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla dışarıya gitti.
41. dakikada Arda Güler’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Attila Szalai’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
44. dakikada ceza yayında topu alan Arda Güler’in rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kurtardı.
45. dakikada Arda Güler’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken topta Samet Akaydin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
50. dakikada Joao Pedro’nun pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Diego Rossi’nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.
54. dakikada Emre Kılınç’ın ceza sahası içi sağ tarafından ortasında kale önünde topu alan Lamine Diack’ın vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı ve kornere gönderdi.
65. dakikada Matej Hanousek’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Ali Sowe’un kaleci İrfan Can Eğribayat’tan önce vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
79. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Enner Valencia’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.
81. dakikada orta sahada Lamine Diack’ın ara pasında defansın arkasında sarkan Ali Sowe’un ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat’tan döndü. Pozisyonunda devamında topu önünde bulan Sowe meşin yuvarlak boş kaleye gönderdi. 0-1
84. dakikada Ezgjan Alioski’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Matej Hanousek’in İrfan Can Kahveci’ye yaptığı harekete hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
87. dakikada penaltıda topun başına geçen Enner Valencia meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlarla buluşturdu. 1-1
90 6. dakikada İrfan Can Kahveci sol taraftan cezası içine girip pasını Miguel Crespo’ya aktardı. Crespo’nun vuruşunda meşin ilk önce defanstan döndü. Daha sonra ceza sahası içinde topu önünde bulan Crespo’nun sağ alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1