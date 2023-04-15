Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü’nü konuk etti. Bir önceki lig maçına göre 5 farklı oyuncu ile sahaya çıkan sarı lacivertliler, dörtlü savunmayı bozmadı. Fenerbahçe, Arda Güler önderliğinde pozisyonlar bulmayı denerken, rakibini ikinci bölgede karşılayan Ankaragücü ise sarı lacivertlilere boşluk bırakmamaya çalıştı. Özellikle Zajc ve Rossi’nin ceza sahası içerisine koşularıyla savunmanın dengesini bozmak isteyen Fenerbahçe, bunda başarılı olamayınca, uzun top denemeleri yaptı.Savunma merkezinde sorun yaşayan Ankaragücü’ne karşı sarı lacivertliler, topu üçüncü bölgede tutamadı. 40. dakikada Arda Güler’in ortasında Attila Szalai’nin kafa vuruşu direkten döndü. 44. dakikada klas hareketlerle ceza sahası içerisine giren Arda Güler, üç kişiyi çalımıyla düşürdükten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Arda’nın vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi. İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıya Serdar Dursun-Joao Pedro değişikliğiyle başlayan Fenerbahçe, hücum üçlüsünün daha hareketli olmasını amaçladı. Bu değişiklik sonuç getirmeyince daha sonra Emre Mor ve Arao da oyuna dahil oldu. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan’ın kararları birçok pozisyonda tribünlerde tepkilere neden oldu. 80. dakikada kontra atağa çıkan Ankaragücü’nde Ali Sowe kaleci İrfan Can ile karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandırdı ve konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Ardından Fenerbahçe 86.dakikada penaltıdan Valencia ile beraberliği yakaladı. Ardından Crespo 90+6'da Fenerbahçe'yi galibiyeti getiren golü attı.