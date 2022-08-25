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Fenerbahçe - Austria Wien maçı kaç kaç bitti: Golleri kim attı?

UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Austria Wien'i rövanş maçında ağırladı. Ülker Stadyumu'nda kapalı gişeye yakın oynanan maçı sarı-lacivertliler, 4-1'lik skorla kazanmayı bildi. Fenerbahçe böylece, toplamda 6-1'lik skorla Austria Wien'i saf dışı bırakarak UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Peki Fenerbahçe'nin gollerini kim attı? İrfan Can Kahveci'nin muhteşem golünü izle. Fenerbahçe Austria Wien Exxen geniş özet izle.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Austria Wien maç özeti izle: Fenerbahçenin gollerini kim attı? İrfan Candan harika gol
Fenerbahçe'nin Austria Wien maçında gollerini kim attı? Maç özeti izle

UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Austria Wien'i rövanş maçında ağırladı. Ülker Stadyumu'nda kapalı gişeye yakın oynanan maçı sarı-lacivertliler, 4-1'lik skorla kazanmayı bildi. Fenerbahçe böylece, toplamda 6-1'lik skorla Austria Wien'i saf dışı bırakarak UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Peki Fenerbahçe'nin gollerini kim attı? İrfan Can Kahveci'nin muhteşem golünü izle. Fenerbahçe Austria Wien Exxen geniş özet izle.

Fenerbahçe - Austria Wien özet izle

Fenerbahçe - Austria Wien maçının geniş özetini Exxenspor uygulaması üzerinden izlenebilir. Bu uygulamaya erişim sağlayarak maçtaki 5 golün tamamını ve önemli pozisyonları izleyebilirsiniz. Bunun dışında karşılaşmaya dair son gelişmeler için Yeni Şafak Spor'un internet adresini ya da resmi sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz.

İşte Fenerbahçe - Austria Wien maçının yaklaşık 10 dakikalık özet görüntüleri: İrfan Can Kahveci'nin, Mert Hakan Yandaş gol izle:
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