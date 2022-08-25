CANLI SKOR | Fenerbahçe-Austria Wien

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Austria Wien ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe 11'i;
- Altay Bayındır, Lemos, Henrique, Peres, Osayi-Samuel, Crespo, İsmail Yüksek, Alioski, Rossi, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun.
Austria Wien 11'i;
- Früchtl, Koumetio, Muehl, Handl, Martins, Ranftl, Braunöder, Fischer, Gruber, Fitz, Tabakovic.
Maçtan dakikalar;
10. dakikada Ezgjan Alioski’nin ceza sahası içi sol tarafından ortasında Luan Peres’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Früchtl’da kaldı.
12. dakikada İsmail Yüksek’in ceza sahası dışı sağ tarafından vuruşunda Braunöder’e çarpan meşin yuvarlak kaleci Früchtl’ı aşarak ağlara gitti. 1-0
18. dakikada Mauricio Lemos’ın ceza sahası dışı sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
26. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Serdar Dursun’un kafa vuruşunda Ranftl meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.
44. dakikada Diego Rossi’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte İrfan Can Kahveci’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
45+1. dakikada 26 Ranftl’ın sağ taraftan kullandığı taçta ceza sahası içi sağında topla buluşan Fitz’in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Martins kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
Detaylar geliyor...