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Fenerbahçe, Avrupa'da ilk maçı kaybettiği eleme turlarını geçmekte zorlanıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Slavia Prag'a konuk olacak sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında ilk maçları kaybettiği 30 turun 29'unda elenmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, sadece 1998-1999 sezonunda ilk maçı kaybetmesine rağmen Göteborg'u elemeyi başardı

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Haber Merkezi AA
Fenerbahçe, Avrupada ilk maçı kaybettiği eleme turlarını geçmekte zorlanıyor
Fenerbahçe

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı eleme turlarını geçmekte zorlanıyor.

Sarı-lacivertli takım, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa kupalarında, ilk maçından mağlup ayrıldığı 30 turun 29'unda elenmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu eşleşmelerden sadece birinde rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlayabildi.

Slavia Prag karşısında İstanbul'da oynadığı ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden Fenerbahçe, yarın deplasmanda son 16 turuna yükselebilmek için sahaya çıkacak.

Sadece Göteborg'u eledi

Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı turlardan sadece birinde rövanşta aldığı sonuçla rakibini eledi.1998-1999 sezonu UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

İstanbul'daki rövanşı ise Fenerbahçe, Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı.

İlk maçı kaybettiği turlar

Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde ilk maçta kaybettiği eşleşmeler ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Kulvar Rakip İlk maç (FB-Rakip) Rövanş (FB-Rakip)
1961-62 Şampiyon Kulüpler Kupası Nürnberg (Almanya) 1-2 0-1
1963-64 Kupa Galipleri Kupası MTK (Macaristan) 0-2 3-1 ve 0-1
1964-65 Şampiyon Kulüpler Kupası DWS (Hollanda) 1-3 0-1
1968-69 Şampiyon Kulüpler Kupası Ajax (Hollanda) 0-2 0-2
1970-71 Şampiyon Kulüpler Kupası Carl Zeiss Jena (Almanya) 0-4 0-1
1972-73 UEFA Kupası Ruch Chorzow (Polonya) 0-3 1-0
1973-74 UEFA Kupası Nice (Fransa) 0-4 2-0
1974-75 Şampiyon Kulüpler Kupası Ruch Chorzow (Polonya) 1-2 0-2
1975-76 Şampiyon Kulüpler Kupası Benfica (Portekiz) 0-7 1-0
1977-78 UEFA Kupası Aston Villa (İngiltere) 0-4 0-2
1979-80 Kupa Galipleri Kupası Arsenal (İngiltere) 0-2 0-0
1980-81 UEFA Kupası Bero (Bulgaristan) 0-1 1-2
1983-84 Şampiyon Kulüpler Kupası Bohemians (Çekya) 0-1 0-4
1984-85 UEFA Kupası Fiorentina (İtalya) 0-1 0-2
1985-86 Şampiyon Kulüpler Kupası Göteborg (İsveç) 0-4 2-1
1989-90 Şampiyon Kulüple Kupası Sparta Prag (Çekya) 1-3 1-2
1990-91 UEFA Kupası Atalanta (İtalya) 0-1 1-4
1994-95 UEFA Kupası Cannes (Fransa) 0-4 1-5
1995-96 UEFA Kupası Real Betis (İspanya) 1-2 0-2
1998-99 UEFA Kupası Göteborg (İsveç) 1-2 1-0
2002-03 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Feyenoord (Hollanda) 0-1 0-2
2004-05 UEFA Kupası Real Zaragoza (İspanya) 0-1 1-2
2006-07 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Dinamo Kiev (Ukrayna) 1-3 2-2
2009-10 UEFA Avrupa Ligi Lille (Fransa) 1-2 1-1
2010-11 UEFA Avrupa Ligi play-off PAOK (Yunanistan) 0-1 1-1
2012-13 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Spartak Moskova (Rusya) 1-2 1-1
2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Arsenal (İngiltere) 0-3 0-2
2016-17 UEFA Avrupa Ligi son 32 turu Krasnodar (Rusya) 0-1 1-1
2017-18 UEFA Avrupa Ligi play-off Vardar (Kuzey Makedonya) 0-2 1-2
2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Benfica (Portekiz) 0-1 1-1

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'İkibuçukluktan' Fenerbahçe'ye: İşte Türk futbolunun yeni yıldız adayı Arda Güler'in hikayesi
FOTOĞRAF 14
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Gençlerbirliği Futbol Okulunda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle ön plana çıkan Arda Güler, haber-fotoğraf çalışmasında ilk röportajını verdi.
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Top toplayıcı olarak yer aldığı A takım maçlarında yaşadığı heyecanı ve hedeflerini anlatan Arda Güler, futbolcu olmaya dair heyecanından bahsetti.
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Karşılaşmalarda topu hızla futbolcuya verip asist yaparak bazen taraftarın kahramanı olan, bazen mağlup durumdaki deplasmana gelen oyuncu tarafından 'gecikme' fırçası yiyen 'ikibuçukluklar' için, 'golü ikibuçukluk attı', 'asistin yarısı o ikibuçukluğa yazılmalı', 'sahada aynı anda iki top olmasının baş sorumluları' şeklinde yorumlar ve 'Herkes top toplayıcı çocuğu konuşuyor', 'Maçın adamı top toplayıcı çocuk' başlıklı haberler yapılır.
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'İkibuçukluk' tabirinin kullanılmasına ilişkin ise 'Aldıkları 2,5 liralık yevmiye' nedeniyle diyen var, 'Spor Toto yazan eşofman giyiyorlardı, Spor Toto şans oyununun da kolonu 2,5 liraydı' ifadesini kullanan ya da 'Maçlarda sahaya atılan 2,5 liraları topladıkları için' yakıştırmaları yapanlar mevcut.
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Arda Güler, 13 yaşındayken 10 Şubat 2018'de Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yaptı.
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Bu heyecanını anlatan Arda, 'Çok güzeldi. Çok heyecanlandım. Kalbim güm güm attı, sesini duydum. Trabzonspor bir penaltı kazandı. Kalecimiz Hopf'a sağ tarafa atla diye seslendim ve penaltıyı kurtardı' dedi.
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Yine Trabzonspor maçındaki anısını aktaran Arda, \"Karşılaşma sırasında kendimi penaltı atan futbolcunun (Uğur Demirok) yerine koydum. Rakip penaltıyı kaçırdı, arkadaşlarıma da 'Penaltıyı ben kullansam gol yapardım' dedim. Maç sonu 4 farklı futbolcudan forma istedim, hiçbiri vermedi' diye konuştu.
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Arda Güler, idollerinin sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza ile şu anki takım arkadaşı İrfan Can Kahveci olduğunu dile getirdi.
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'Alex benim idolüm. Gençlerbirliği altyapısından yetişen İrfan Can Kahveci'yi de çok izliyorum' diyen genç oyuncu, şu anda 16 yaşında İrfan Can'la aynı formayı terletiyor.
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Genç yıldız adayı, Gençlerbirliği'nin Beninli futbolcusu Stephane Sessegnon'a olan sevgisini de 'Hep onu izliyorum. Kendisiyle tanışma mutluluğunu yaşadım ve ondan '10 numara' olabilmenin sırlarını öğrendim' ifadeleriyle anlattı.
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Gençlerbirliği altyapısından Ocak 2020'de Fenerbahçe altyapısına transfer olan Arda Güler, sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk profesyonel maçlarına çıktı.
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Sarı-lacivertli formayla toplamda 7 kez sahaya çıkan 16 yaşındaki Arda, Süper Lig'de geçen hafta sonu oynanan Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görev yaparak performansıyla göz doldurmuştu.
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Arda Güler
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Arda Güler ve ailesi
'İkibuçukluktan' Fenerbahçe'ye: İşte Türk futbolunun yeni yıldız adayı Arda Güler'in hikayesi
Profesyonel futbol takımlarının altyapılarında futbol öğrenen çocuklar için eskilerin "ikibuçukluk" diye tabir ettiği top toplayıcılıktan gelen Arda Güler, genç yaşta Gençlerbirliği'nden transfer olduğu Fenerbahçe'de adından söz ettirmeye başladı.
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