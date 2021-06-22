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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik direktör müjdesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç katıldığı bir canlı yayında yeni teknik direktörleriyle ilgili müjdeyi verdi. Sarı lacivertliler yeni hocalarını Pazartesi günü açıklayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Başkanı Ali Koçtan teknik direktör müjdesi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertlilerin yeni hocasının Pazartesi günü belli olacağını duyurdu.

Listeyi 3 kişiye indirdiklerini söyleyen Koç, karar aşamasında olduklarını ve Fenerbahçelilerin içinin rahat olması gerektiğini ifade etti.

Sarı lacivertlilerle son günlerde adı yazılan teknik adamlar şöyle;

  • Marco Silva - Daniel Fonseca - Nenad Bjelica - Joachim Löw - Luis Castro

Öte yandan Ali Koç, en çok etkilendiği teknik adamın Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic olduğunu ancak Dalic ile geçtiğimiz sezon görüştüklerini bu sezon böyle bir taleplerinin olmadığını açıkladı.

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