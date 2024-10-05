Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Fenerbahçe Beko evinde Olympiakos’u 82-71 mağlup etti | ÖZET

Fenerbahçe Beko evinde Olympiakos’u 82-71 mağlup etti | ÖZET

10:075/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe Beko - Olympiakos maç özeti
Fenerbahçe Beko - Olympiakos maç özeti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u 82-71 yendi. Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe Beko'da 19 sayı üreten Wade Baldwin oldu. Olympiacos'ta ise Moses Wright 15 sayıyla oynadı. Öte yandan karşılaşmayı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da salondan takip etti. Fenerbahçe Beko - Olympiakos maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Turkish Airlines EuroLeague'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Yunan ekibi Olympiacos ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, çekişmeli geçen karşılaşmayı 82-71 kazanarak Turkish Airlines EuroLeague'de sezona galibiyetle başladı. Fenerbahçe Beko - Olympiakos maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

FENERBAHÇE BEKO - OLYMPİAKOS MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe Beko - Olympiakos maç özetini izlemek için

FENERBAHÇE BEKO - OLYMPİAKOS PERİYOTLAR

1'İNCİ PERİYOT: 17-13
DEVRE: 32-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-56

Turkish Airlines EuroLeague'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Yunan ekibi Olympiacos ile karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleye sarı-lacivertli ekip; Baldwin, Guduric, Colson, Hayes-Davis ve Marjanovic 5'iyle çıktı. Konuk ekip Olympiacos ise; Williams-Goss, Dorsey, Fournier, Vezenkov ve Wright ile parkede yer aldı.

Çekişmeli geçen mücadelede ilk periyodu sarı-lacivertli ekip 17-13 üstün kapattı. İkinci periyotta Fenerbahçe'nin farkı açmasına izin vermeyen Olympiacos, etkili hücumlar üreterek devreye 4 sayı farkla önde girmeyi başardı: 32-36. Üçüncü periyotta ev sahibi Fenerbahçe baskın oyun ortaya koydu ve son çeyreğe 1 sayı önde girdi: 57-56. Son periyotta farkı açan sarı-lacivertli ekip, çekişmeli geçen karşılaşmayı 82-71 kazanarak Turkish Airlines EuroLeague'de sezona galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe Beko'da 19 sayı üreten Wade Baldwin oldu. Olympiacos'ta ise Moses Wright 15 sayıyla oynadı.

Öte yandan karşılaşmayı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da salondan takip etti.

SCOTTIE WILBEKIN SAKATLANDI

Sarı-lacivertli ekipte 31 yaşındaki oyun kurucu Scottie Wilbekin, ilk periyodun bitimine 1:28 kala içeri doğru hareketlenerek şuta kalktı ve pozisyonda sağ dizinden sakatlandı. Bir süre yerde kalan Wilbekin, takım arkadaşlarının da yardımıyla kenara alındı ve mücadeleye devam edemedi.



#Fenerbahçe Beko
#Olympiakos
#Turkish Airlines EuroLeague

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret zam oranı YENİLENDİ! Enflasyon ile refah payı hesabı çıktı: Asgari ücrete 25 bin olacak mı?