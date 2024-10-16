Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY Avrupa Ligi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde Almanya temsilcisi Alba Berlin ile karşılaşacak. İç sahada Panathinaikos'a, deplasmanda da Barcelona'ya mağlup olan Almanya temsilcisi, dün oynanan karşılaşmada evinde LDLC Asvel'i 84-79'luk skorla yenerek ilk galibiyetine imza attı. Geride kalan 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında Alba Berlin deplasmanında galibiyet hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.