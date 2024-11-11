Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 9. hafta müsabakasında Almanya'nın Bayern Münih ekibini ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. hafta müsabakasında Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı 12 Kasım Salı günü oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
Maccabi Playtika, Partizan ve LDLC ASVEL galibiyetleriyle iyi bir seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 6 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor. Ligde 6 galibiyeti bulunan 4 takımdan birisi olan Bayern Münih ise dördüncü sırada bulunuyor.
Paris Basketball, Olympiakos, Virtus Bologna, LDLC ASVEL ve Zalgiris maçlarından galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 5 maçlık galibiyet serisiyle üst sıralara yükseldi.
İki takım THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 15 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 12'sini Fenerbahçe Beko, 3'ünü ise Bayern Münih kazandı. Sarı-lacivertli takım, Alman rakibini son 5 maçında mağlup etmeyi başardı.