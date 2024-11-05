Fenerbahçe Beko milli basketbolcuyla anlaştı: Avrupa'ya kiralanacak

Fenerbahçe Beko, NBA ekiplerinden Chicago Bulls ile yollarını ayıran milli basketbolcu Onuralp Bitim'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, transferin resmiyete kavuşmasının ardından forvet oyuncusunu Euroleague ekibine kiralayacak.
Fenerbahçe Beko, NBA ekiplerinden Chicago Bulls ile yollarını ayıran milli basketbolcu Onuralp Bitim ile anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki kısa forvet oyuncusunu kadrosuna kattıktan sonra kiralayacak.
Euroleague takımlarından Bayern Münih, Fenerbahçe'ye transferinin resmiyet kavuşmasının ardından Onuralp Bitim'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağlayacağı iddia edildi.
NBA'de geçen sezon Chicago Bulls formasıyla toplamda 23 maça çıkan Bitim, 3.5 sayı, 1.4 ribaunt ortalamaları ile oynadı.