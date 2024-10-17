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Chicago Bulls milli basketbolcuyu serbest bıraktı

Chicago Bulls milli basketbolcuyu serbest bıraktı

18:2217/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
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Onuralp Bitim
Onuralp Bitim

NBA ekiplerinden Chicago Bulls, milli basketbolcu Onuralp Bitim ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Chicago Bulls'ta iki ayrılık yaşandı.


Chicago Bulls'tan yapılan açıklamaya göre milli basketbolcu Onuralp Bitim ve Kenneth Lofton Jr ile yollar ayrıldı.



Ülkemizde Anadolu Efes, Pınar Karşıya ve Bursaspor forması giyen 25 yaşındaki basketbolcu 2023-24 sezonunda NBA'ya transfer olmuştu.

Kısa forvet oyuncusu Chicago Bulls formasıyla toplamda 23 maça çıkarken 267 dakika süre alıp 80 sayı 13 asistlik performans sergiledi.


Milli oyuncu geçen sezon sağ gözünde meydana gelen retina yırtığı nedeniyle sezonu kapatmıştı.





#Onuralp Bitim
#NBA
#Chicago Bulls

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