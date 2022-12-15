NBA’in en değerli takımı hangisi?

Her yıl hazırlanan NBA'in en değerli takımları listesi yayınlandı. İşte en değerli takım ve takımlar.
NBA’İN EN DEĞERLİ TAKIMLARI
1- Golden State Warriors: 7.56 milyar dolar
2- New York Knicks: 6.58 milyar dolar
3- Los Angeles Lakers: 6.44 milyar dolar
4- Chicago Bulls: 4.09 milyar dolar
5- Boston Celtics: 3.92 milyar dolar
6- Brooklyn Nets: 3.86 milyar dolar
7- Los Angeles Clippers: 3.73 milyar dolar
8- Toronto Raptors: 3.34 milyar dolar
9- Houston Rockets: 3.3 milyar dolar
10- Dallas Mavericks: 3.26 milyar dolar