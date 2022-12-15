NBA’in en değerli takımı hangisi?

Ekonomi

Fahiş fiyatlar sonrası kira göçüne şirketler de dahil oldu

Son dönemde başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde artan kiralar, vatandaşları merkezden çevre ilçelere taşınmaya zorladı. Şimdi buna şirketler de eklendi. Merkezi semtlerde çok yükselen plaza ve ofis kiraları yüzünden şirketler ya kiraların daha uygun olduğu yerlere göç ediyor ya da ortak çalışma alanları kiralıyor.