Özgün NBAin en değerli takımı hangisi?
ÖZGÜN HABERLER

NBA’in en değerli takımı hangisi?

Sportico, her yıl olduğu gibi bu yılın NBA’de en değerli takımların listesini yayınladı. Listede Türk basketbolcularımızın da bulunduğu takımlar yer alıyor. NBA’in en değerli takımları listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
NBA’in en değerli takımı hangisi?
NBA

Her yıl hazırlanan NBA'in en değerli takımları listesi yayınlandı. İşte en değerli takım ve takımlar.

NBA’İN EN DEĞERLİ TAKIMLARI

1- Golden State Warriors: 7.56 milyar dolar

2- New York Knicks: 6.58 milyar dolar

3- Los Angeles Lakers: 6.44 milyar dolar

4- Chicago Bulls: 4.09 milyar dolar

5- Boston Celtics: 3.92 milyar dolar

6- Brooklyn Nets: 3.86 milyar dolar

7- Los Angeles Clippers: 3.73 milyar dolar

8- Toronto Raptors: 3.34 milyar dolar

9- Houston Rockets: 3.3 milyar dolar

10- Dallas Mavericks: 3.26 milyar dolar

Celtics art arda 2. maçını kaybetti
ÖZGÜN
Celtics art arda 2. maçını kaybetti

Atiba Hutchinson: Devam edeceğimi hiç düşünmemiştim

Atiba Hutchinson: "Devam edeceğimi hiç düşünmemiştim"
Buraya yerleşene ev ve para veriliyor

Buraya yerleşene ev ve para veriliyor

Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi: Çok az kişi yaşıyor.
Değeri 1,5 milyon lira

Değeri 1,5 milyon lira

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi.

​MİT'ten Suriye ve Kuzey Irak'a nokta operasyon.

​İl il belli oldu: İşte merak edilen o liste...

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a 'enerji' merkezli ziyaret gerçekleştirdi.

'Daha fazla yerde tutamadık uçtu'

ABD Temsilciler Meclisi'nde Rusya adımı.

Evden çıksın diye yapmadığı şey kalmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.