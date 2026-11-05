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Gözler ÖSYM'de: 2026 KPSS Ortaöğretim ve DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarihler belli oldu

21:27, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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KPSS sonuçları için bekleyiş sürerken Ortaöğretim ve DHBT adayları iki ayrı tarihe odaklandı. Peki, hangi sınavın sonucu ne zaman açıklanacak ve nereden sorgulanacak?

2026 KPSS sonuçları, Ortaöğretim ve DHBT oturumları için kasım ayında altı gün arayla açıklanacak. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden ulaşabilecek.


2026 KPSS sonuçları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) belirlediği takvime göre Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım’da, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları ise 25 Kasım’da açıklanacak. Her iki sınava katılan adaylar da sonuçlarını internet üzerinden öğrenebilecek.

KPSS Ortaöğretim ve DHBT sonuçları hangi gün açıklanacak?


Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026’da, DHBT oturumu ise 1 Kasım 2026’da gerçekleştirildi. İki sınavın sonuçları farklı günlerde erişime açılacak:


- KPSS Ortaöğretim: 19 Kasım 2026 Perşembe.


- KPSS DHBT: 25 Kasım 2026 Çarşamba.

KPSS sonuçları nereden öğrenilecek?

Adaylar, sonuçlar açıklandığında ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemine girerek sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. Ortaöğretim sonuçları için 19 Kasım, DHBT sonuçları için 25 Kasım tarihindeki açıklama beklenecek.


ÖSYM KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Başlıklar :kpssösymkpss ortaöğretimkpss dhbtsınav sonuçları
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Gözler ÖSYM'de: 2026 KPSS Ortaöğretim ve DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarihler belli oldu

2026 KPSS sonuçları, Ortaöğretim ve DHBT oturumları için kasım ayında altı gün arayla açıklanacak. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden ulaşabilecek.


2026 KPSS sonuçları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) belirlediği takvime göre Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım’da, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları ise 25 Kasım’da açıklanacak. Her iki sınava katılan adaylar da sonuçlarını internet üzerinden öğrenebilecek.

KPSS Ortaöğretim ve DHBT sonuçları hangi gün açıklanacak?


Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026’da, DHBT oturumu ise 1 Kasım 2026’da gerçekleştirildi. İki sınavın sonuçları farklı günlerde erişime açılacak:


- KPSS Ortaöğretim: 19 Kasım 2026 Perşembe.


- KPSS DHBT: 25 Kasım 2026 Çarşamba.

KPSS sonuçları nereden öğrenilecek?

Adaylar, sonuçlar açıklandığında ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemine girerek sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. Ortaöğretim sonuçları için 19 Kasım, DHBT sonuçları için 25 Kasım tarihindeki açıklama beklenecek.


ÖSYM KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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