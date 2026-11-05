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Ersan Diamond (Ersan Gülmez) kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ersan Gülmez’in hayatı

19:10, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Ersan Gülmez

Sosyal medyada Ersan Diamond olarak bilinen Ersan Gülmez hakkında, bağış açıklamasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı suç duyurusunda bulundu. Bu gelişmenin ardından Ersan Diamond (Ersan Gülmez) kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Ersan Gülmez’in hayatı, kuyumculuktan lüks saat ve mücevher ticaretine dayalı kariyeri ve bağış açıklamasına ilişkin detaylar…

Gülmez, Fenerbahçe-Liverpool maçı sırasında giydiği çorapları satarak elde edeceği geliri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını duyurmuştu.

Bakanlık, koruma altındaki çocukların kullanılmış çorapların satışından elde edilecek gelirle ilişkilendirilmesini kabul etmediklerini bildirdi.

Ersan Diamond kimdir, ne iş yapıyor?

Tam adı Aras Ersan Gülmez olan Ersan Diamond, kuyumculuk, mücevher ve lüks saat satışı alanlarında faaliyet gösteren bir iş insanı. Küçük yaşlarda kuyumculuğa başlayan Gülmez, iş hayatını İstanbul’da sürdürüyor.

Kariyerine Doa Gümüş adıyla küçük bir dükkânda gümüşçülük yaparak başlayan Gülmez, daha sonra lüks saat ve pırlanta sektörüne yöneldi. İstanbul Nişantaşı’nda açtığı mücevher mağazasıyla tanındı.

Ersan Gülmez kaç yaşında, nereli?

Ersan Gülmez, 1986 yılında Elazığ’da doğdu. Gaziantep kökenli bir aileden gelen Gülmez, uzun yıllardır İstanbul’da yaşıyor.

Doğum yılına göre 2026’da 40 yaşına giren Gülmez, evli ve iki çocuk babası.

Sosyal medyada nasıl tanındı?

Gülmez, yüksek bütçeli alışveriş ve pazarlama videolarıyla sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı. Lüks yaşamına ilişkin paylaşımları ve ünlü isimlerle ilişkileriyle de tanınan Gülmez’in Instagram’daki takipçi sayısı 1 milyona ulaştı.

Geçmişte “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasına da katılan Gülmez, son olarak bağış açıklaması ve Bakanlığın bu açıklamaya yönelik suç duyurusuyla gündeme geldi.

Gündem
Devlet korumasındaki çocuklar için 'çorap' bağışı vadetmişti: Bakanlıktan Ersan Diamond'a suç duyurusu
Başlıklar :ersan diamondaras ersan gülmezaile ve sosyal hizmetler bakanlığısosyal medya fenomeni
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Ersan Diamond (Ersan Gülmez) kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ersan Gülmez’in hayatı
Ersan Gülmez
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