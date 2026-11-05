TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI 2026: Türkşeker personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler? Takvim belli oldu

Başvuru şartları neler?

Adayların, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesindeki genel şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca ilandaki tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bu dallara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları isteniyor.





Başvuruda, ÖSYM tarafından 2026 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS), ilgili pozisyon için belirlenen puan türünden taban puanın alınmış olması şartı aranıyor. Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, askerlikten muaf veya hizmetini erteletmiş olması gerekiyor.





Adayların sağlık durumunun Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşulunda seyahat etmeye uygun olması isteniyor. Görevini yerine getirmeye, vardiyalı çalışmaya ve tehlikeli veya çok tehlikeli işlerde çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması da şartlar arasında yer alıyor.





Ziraat mühendisi adayları için ek koşullar

Ziraat mühendisi pozisyonlarına başvuracak adayların B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.





Bu adaylardan ayrıca ÖSYM’nin düzenlediği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nda (e-YDS), İngilizce, Fransızca ya da Almanca dillerinden en az 50 puan almış olmaları isteniyor. Sınav sonucunun, son başvuru günü itibarıyla son beş yıl içinde alınmış olması gerekiyor.





Yazılı sınava kimler çağrılacak?

Adaylar, ilgili KPSS puanlarına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacak. Atama yapılacak pozisyon sayısının beş katı kadar aday yazılı sınava katılabilecek.





Sıralamanın son basamağındaki adayla eşit puana sahip olanlar da yazılı sınava alınacak.





Atanan personel için üç yıllık görev şartı

İşe alınacak personel, atandığı il veya ilçede en az üç yıl görev yapmadan yer değişikliği talebinde bulunamayacak. Sağlık mazereti ve eş durumu bu kuralın dışında tutulacak.





Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adaylar tüm haklarını kaybedecek; giriş sınavını kazansalar bile atamaları yapılmayacak. Bu durumun atamadan sonra tespit edilmesi hâlinde atama iptal edilecek ve ilgili kişiler hakkında 5237 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılması için yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulacak.