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TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI 2026: Türkşeker personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler? Takvim belli oldu

22:50, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Türkşeker personel alımı kapsamında taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 42 sözleşmeli mühendis ve tekniker istihdam edilecek; başvurular 9–15 Kasım 2026 tarihlerinde Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Adayların yalnızca bir pozisyon ve bir il veya ilçe seçebileceği alımda KPSS şartı, yazılı sınava çağrılma kriterleri ve ziraat mühendisleri için aranan ek koşullar neler?

Türkşeker personel alımı kapsamında, taşra teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere 42 mühendis ve tekniker istihdam edilecek. Başvurular 9–15 Kasım 2026 tarihlerinde Kariyer Kapısı üzerinden alınacak; adaylar yalnızca bir pozisyon ve bir il veya ilçe için tercih yapabilecek.


Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 42 sözleşmeli mühendis ve tekniker alacağını duyurdu. Türkşeker personel alımı için başvurular 9 Kasım 2026’da başlayacak ve 15 Kasım 2026’da sona erecek.


İstihdam, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında gerçekleştirilecek. Sınav ve atama süreci, kurumun taşra teşkilatında çalıştırılacak sözleşmeli mühendis, mimar, tekniker ve teknisyenlere ilişkin yönetmelik çerçevesinde yürütülecek.

Türkşeker personel alımı başvurusu nasıl yapılacak?

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerindeki “Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmetinden veya Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.


Başvuru sürecinde şu kurallar uygulanacak:

- Başvurular 9–15 Kasım 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

- Adaylar, öğrenim durumlarına uygun pozisyonlardan yalnızca bir pozisyona başvurabilecek.

- Yer tercihi bir il veya ilçe ile sınırlı olacak.

- Süresi dışında yapılan veya ilandaki şartları karşılamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.


TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Başvuru şartları neler?

Adayların, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesindeki genel şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca ilandaki tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bu dallara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları isteniyor.


Başvuruda, ÖSYM tarafından 2026 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS), ilgili pozisyon için belirlenen puan türünden taban puanın alınmış olması şartı aranıyor. Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, askerlikten muaf veya hizmetini erteletmiş olması gerekiyor.


Adayların sağlık durumunun Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşulunda seyahat etmeye uygun olması isteniyor. Görevini yerine getirmeye, vardiyalı çalışmaya ve tehlikeli veya çok tehlikeli işlerde çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması da şartlar arasında yer alıyor.


Ziraat mühendisi adayları için ek koşullar

Ziraat mühendisi pozisyonlarına başvuracak adayların B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.


Bu adaylardan ayrıca ÖSYM’nin düzenlediği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nda (e-YDS), İngilizce, Fransızca ya da Almanca dillerinden en az 50 puan almış olmaları isteniyor. Sınav sonucunun, son başvuru günü itibarıyla son beş yıl içinde alınmış olması gerekiyor.


Yazılı sınava kimler çağrılacak?

Adaylar, ilgili KPSS puanlarına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacak. Atama yapılacak pozisyon sayısının beş katı kadar aday yazılı sınava katılabilecek.


Sıralamanın son basamağındaki adayla eşit puana sahip olanlar da yazılı sınava alınacak.


Atanan personel için üç yıllık görev şartı

İşe alınacak personel, atandığı il veya ilçede en az üç yıl görev yapmadan yer değişikliği talebinde bulunamayacak. Sağlık mazereti ve eş durumu bu kuralın dışında tutulacak.


Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adaylar tüm haklarını kaybedecek; giriş sınavını kazansalar bile atamaları yapılmayacak. Bu durumun atamadan sonra tespit edilmesi hâlinde atama iptal edilecek ve ilgili kişiler hakkında 5237 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılması için yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulacak.

Başlıklar :türkşekersözleşmeli personeltürkşeker personel alımı
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TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI 2026: Türkşeker personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler? Takvim belli oldu

Türkşeker personel alımı kapsamında, taşra teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere 42 mühendis ve tekniker istihdam edilecek. Başvurular 9–15 Kasım 2026 tarihlerinde Kariyer Kapısı üzerinden alınacak; adaylar yalnızca bir pozisyon ve bir il veya ilçe için tercih yapabilecek.


Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 42 sözleşmeli mühendis ve tekniker alacağını duyurdu. Türkşeker personel alımı için başvurular 9 Kasım 2026’da başlayacak ve 15 Kasım 2026’da sona erecek.


İstihdam, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında gerçekleştirilecek. Sınav ve atama süreci, kurumun taşra teşkilatında çalıştırılacak sözleşmeli mühendis, mimar, tekniker ve teknisyenlere ilişkin yönetmelik çerçevesinde yürütülecek.

Türkşeker personel alımı başvurusu nasıl yapılacak?

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerindeki “Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmetinden veya Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.


Başvuru sürecinde şu kurallar uygulanacak:

- Başvurular 9–15 Kasım 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

- Adaylar, öğrenim durumlarına uygun pozisyonlardan yalnızca bir pozisyona başvurabilecek.

- Yer tercihi bir il veya ilçe ile sınırlı olacak.

- Süresi dışında yapılan veya ilandaki şartları karşılamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.


TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Başvuru şartları neler?

Adayların, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesindeki genel şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca ilandaki tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bu dallara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları isteniyor.


Başvuruda, ÖSYM tarafından 2026 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS), ilgili pozisyon için belirlenen puan türünden taban puanın alınmış olması şartı aranıyor. Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, askerlikten muaf veya hizmetini erteletmiş olması gerekiyor.


Adayların sağlık durumunun Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşulunda seyahat etmeye uygun olması isteniyor. Görevini yerine getirmeye, vardiyalı çalışmaya ve tehlikeli veya çok tehlikeli işlerde çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması da şartlar arasında yer alıyor.


Ziraat mühendisi adayları için ek koşullar

Ziraat mühendisi pozisyonlarına başvuracak adayların B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.


Bu adaylardan ayrıca ÖSYM’nin düzenlediği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nda (e-YDS), İngilizce, Fransızca ya da Almanca dillerinden en az 50 puan almış olmaları isteniyor. Sınav sonucunun, son başvuru günü itibarıyla son beş yıl içinde alınmış olması gerekiyor.


Yazılı sınava kimler çağrılacak?

Adaylar, ilgili KPSS puanlarına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacak. Atama yapılacak pozisyon sayısının beş katı kadar aday yazılı sınava katılabilecek.


Sıralamanın son basamağındaki adayla eşit puana sahip olanlar da yazılı sınava alınacak.


Atanan personel için üç yıllık görev şartı

İşe alınacak personel, atandığı il veya ilçede en az üç yıl görev yapmadan yer değişikliği talebinde bulunamayacak. Sağlık mazereti ve eş durumu bu kuralın dışında tutulacak.


Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adaylar tüm haklarını kaybedecek; giriş sınavını kazansalar bile atamaları yapılmayacak. Bu durumun atamadan sonra tespit edilmesi hâlinde atama iptal edilecek ve ilgili kişiler hakkında 5237 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılması için yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulacak.

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