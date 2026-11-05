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Trabzonspor Freiburg maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Freiburg maçı muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri

18:53, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin üçüncü haftasında bu akşam Freiburg’u ağırlayarak Avrupa kupalarındaki 160. maçına çıkacak. Saat 20.45’te başlayacak karşılaşma, bordo-mavililerin Alman ekipleriyle yaklaşık 29 yıllık arasını sona erdirecek. Avrupa’da bugüne kadar 58 galibiyet alan Karadeniz ekibi, Alman temsilcileri karşısındaki ikinci galibiyetini arayacak. Peki Trabzonspor Freiburg maçı hangi kanalda yayınlanacak, maç şifresiz kanaldan izlenebilecek mi? İşte Trabzonspor maçının canlı yayın bilgileri ve maç öncesi son gelişmeler.

Trabzonspor Freiburg maçı, bordo-mavililerin Avrupa kupalarındaki 160. karşılaşması olacak. UEFA Konferans Ligi’nin üçüncü haftasında oynanacak mücadeleyle Karadeniz ekibi, yaklaşık 29 yıl sonra bir Alman temsilcisiyle karşılaşacak.


Trabzonspor Freiburg maçı, UEFA Konferans Ligi’nin üçüncü haftasında bu akşam saat 20.45’te Trabzonspor’un ev sahipliğinde oynanacak. Bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 160. maçında 59. galibiyetini arayacak.

Trabzonspor Freiburg maçı hangi kanalda, saat kaçta?


UEFA Konferans Ligi 4. haftasında bu akşam Trabzonspor sahasında Freiburg'u konuk ediyor. Saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ve tabii üzerinden canlı olarak izleyici ile buluşacak.


TRABZONSPOR FEREİBURG MAÇI TRT 1 CANLI İZLE


Avrupa’da 159 maçta 58 galibiyet

Avrupa kupalarındaki ilk mücadelesini 1976-1977 sezonunda veren Trabzonspor, bugüne kadar oynadığı 159 karşılaşmada 58 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 200 gol atarken kalesinde 216 gol gördü.


Bordo-mavililerin organizasyonlara göre maç sayıları şöyle:


- Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi: 30 maç

- UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi: 99 maç

- Avrupa Kupa Galipleri Kupası: 12 maç

- UEFA Intertoto Kupası: 8 maç

- UEFA Konferans Ligi: 10 maç



Konferans Ligi’nde 11. karşılaşma

Trabzonspor, Freiburg mücadelesiyle UEFA Konferans Ligi’nde 11. maçına çıkacak. Organizasyonda ilk olarak 2021-2022 sezonunda Norveç temsilcisi Molde ile eşleşen bordo-mavililer, geride kalan 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.


Karadeniz ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandırırken 14 gol yedi.

Alman takımlarıyla yaklaşık 29 yıl sonra buluşma

Trabzonspor, Avrupa kupalarında bir Alman temsilcisiyle son olarak 30 Eylül 1997’de Bochum karşısında mücadele etti. Freiburg karşılaşması, yaklaşık 29 yıllık aranın ardından bordo-mavilileri yeniden bir Alman ekibiyle buluşturacak.


Daha önce Kaiserslautern, Schalke 04 ve Bochum ile toplam 6 maç oynayan Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, Alman ekipleri karşısındaki tek galibiyetini 1997 yılında sahasında Bochum’u 2-1 yenerek elde etti.

Trabzonspor Muhtemel 11

Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.


Freiburg Muhtemel 11

Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhardt, Beste, Suzuki, Scherhant, Matanovic.

Başlıklar :trabzonsporfreiburguefa konferans ligicanlı yayınfutbol
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Trabzonspor Freiburg maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Freiburg maçı muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri

Trabzonspor Freiburg maçı, bordo-mavililerin Avrupa kupalarındaki 160. karşılaşması olacak. UEFA Konferans Ligi’nin üçüncü haftasında oynanacak mücadeleyle Karadeniz ekibi, yaklaşık 29 yıl sonra bir Alman temsilcisiyle karşılaşacak.


Trabzonspor Freiburg maçı, UEFA Konferans Ligi’nin üçüncü haftasında bu akşam saat 20.45’te Trabzonspor’un ev sahipliğinde oynanacak. Bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 160. maçında 59. galibiyetini arayacak.

Trabzonspor Freiburg maçı hangi kanalda, saat kaçta?


UEFA Konferans Ligi 4. haftasında bu akşam Trabzonspor sahasında Freiburg'u konuk ediyor. Saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ve tabii üzerinden canlı olarak izleyici ile buluşacak.


TRABZONSPOR FEREİBURG MAÇI TRT 1 CANLI İZLE


Avrupa’da 159 maçta 58 galibiyet

Avrupa kupalarındaki ilk mücadelesini 1976-1977 sezonunda veren Trabzonspor, bugüne kadar oynadığı 159 karşılaşmada 58 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 200 gol atarken kalesinde 216 gol gördü.


Bordo-mavililerin organizasyonlara göre maç sayıları şöyle:


- Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi: 30 maç

- UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi: 99 maç

- Avrupa Kupa Galipleri Kupası: 12 maç

- UEFA Intertoto Kupası: 8 maç

- UEFA Konferans Ligi: 10 maç



Konferans Ligi’nde 11. karşılaşma

Trabzonspor, Freiburg mücadelesiyle UEFA Konferans Ligi’nde 11. maçına çıkacak. Organizasyonda ilk olarak 2021-2022 sezonunda Norveç temsilcisi Molde ile eşleşen bordo-mavililer, geride kalan 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.


Karadeniz ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandırırken 14 gol yedi.

Alman takımlarıyla yaklaşık 29 yıl sonra buluşma

Trabzonspor, Avrupa kupalarında bir Alman temsilcisiyle son olarak 30 Eylül 1997’de Bochum karşısında mücadele etti. Freiburg karşılaşması, yaklaşık 29 yıllık aranın ardından bordo-mavilileri yeniden bir Alman ekibiyle buluşturacak.


Daha önce Kaiserslautern, Schalke 04 ve Bochum ile toplam 6 maç oynayan Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, Alman ekipleri karşısındaki tek galibiyetini 1997 yılında sahasında Bochum’u 2-1 yenerek elde etti.

Trabzonspor Muhtemel 11

Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.


Freiburg Muhtemel 11

Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhardt, Beste, Suzuki, Scherhant, Matanovic.

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