Celtic Beşiktaş maçı hangi kanalda? Maç saat kaçta? 5 Kasım 2026 Beşiktaş Celtic muhtemel 11'ler ve canlı yayın kanalı

18 milyon emekliye 10-15 bin lira seyyanen zam: Enflasyon farkı ve ek ödeme getirecek

Milyonlarca emeklinin yeni dönemde alacağı maaş artışına ilişkin beklentiler sürerken, Meclis gündemine gelmesi beklenen kanun teklifiyle ilgili dikkat çeken iddialar gündeme taşındı. Emeklilere enflasyon farkı ve ek ödeme getirmesi beklenen düzenlemenin, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM'ye sunulacağı ifade ediliyor. Çalışma kapsamında 18 milyon emekliyi ilgilendiren farklı zam seçeneklerinin değerlendirildiği belirtilirken, 10 bin ile 15 bin lira arasında seyyanen artış formülü de öne çıkıyor. Bunun yanı sıra emekli maaşlarına yüzde 10 ila 20 civarında refah payı eklenmesi seçeneği de gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmazken, emekliler düzenlemenin kapsamını ve uygulanacağı tarihi merak ediyor. Peki, emekliye seyyanen zam yapılacak mı, 10-15 bin TL artış formülü nasıl uygulanacak? İşte gündemdeki seçenekler...