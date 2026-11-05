Benzin fiyatları düşecek mi? Benzin indirimi ne zaman yapılacak? 5 Kasım 2026 LPG ve motorin fiyatlarında son durum ve beklenen rakamlar

5 Kasım 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatları
Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketi ve istasyona göre değişebiliyor. 5 Kasım Perşembe günü itibarıyla üç büyükşehirdeki yaklaşık litre fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 80,50 TL
Motorin litre fiyatı: 100,50 TL
LPG litre fiyatı: 50,70 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 80,30 TL
Motorin litre fiyatı: 100,30 TL
LPG litre fiyatı: 50,10 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 81,50 TL
Motorin litre fiyatı: 101,60 TL
LPG litre fiyatı: 50,79 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 81,70 TL
Motorin litre fiyatı: 101,90 TL
LPG litre fiyatı: 50,70 TL
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