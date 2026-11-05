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Benzin fiyatları düşecek mi? Benzin indirimi ne zaman yapılacak? 5 Kasım 2026 LPG ve motorin fiyatlarında son durum ve beklenen rakamlar

19:21, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Benzin indirimi için sektör kaynaklarının beklentisi, 6 Kasım Cuma gününden itibaren litre başına 6 lira 8 kuruşluk düşüş yönünde. Beklentinin gerçekleşmesi hâlinde benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası’nda 74,42 TL’ye, Ankara’da 75,42 TL’ye ve İzmir’de 75,62 TL’ye gerileyecek. Peki LPG ve motorinde indirim olacak mı? İşte akaryakıt fiyatlarında son durum ve benzine beklenen indirimin detayları.

Benzin indirimi için sektör kaynaklarının beklentisi, 6 Kasım Cuma gününden itibaren litre başına 6 lira 8 kuruşluk düşüş yönünde. Beklentinin gerçekleşmesi hâlinde benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası’nda 74,42 TL’ye, Ankara’da 75,42 TL’ye ve İzmir’de 75,62 TL’ye gerileyecek.

Benzin indirimi ne zaman, ne kadar olacak?

Sektör kaynaklarına göre benzin indirimi, son dakika değişikliği olmaması hâlinde 6 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye’de pompa fiyatlarına yansıyacak. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzinin litresinde 6 lira 8 kuruş indirim bekleniyor.


Kasım ayının ilk günlerinde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yaşanan artışların ardından gündeme gelen indirim henüz kesinleşmiş değil. Beklenen tutarın uygulanması durumunda benzinin litre fiyatı yeniden değişecek.

İndirim sonrası benzin fiyatları ne kadar olacak?

Beklenen 6 lira 8 kuruşluk indirimin gerçekleşmesi hâlinde öngörülen litre fiyatları şöyle:

- İstanbul Avrupa Yakası: 74,42 TL

- Ankara: 75,42 TL

- İzmir: 75,62 TL

Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketine ve istasyona göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle indirim sonrası pompa fiyatlarında da farklılıklar görülebilir.

Motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik var mı?

Motorin fiyatlarında yeni bir indirim veya zam kararı bulunmuyor. LPG için de mevcut durumda yeni bir fiyat değişikliği kararı yok.

5 Kasım 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatları


Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketi ve istasyona göre değişebiliyor. 5 Kasım Perşembe günü itibarıyla üç büyükşehirdeki yaklaşık litre fiyatları şöyle:


İstanbul Avrupa Yakası


Benzin litre fiyatı: 80,50 TL


Motorin litre fiyatı: 100,50 TL


LPG litre fiyatı: 50,70 TL


İstanbul Anadolu Yakası


Benzin litre fiyatı: 80,30 TL


Motorin litre fiyatı: 100,30 TL


LPG litre fiyatı: 50,10 TL


Ankara


Benzin litre fiyatı: 81,50 TL


Motorin litre fiyatı: 101,60 TL


LPG litre fiyatı: 50,79 TL


İzmir


Benzin litre fiyatı: 81,70 TL


Motorin litre fiyatı: 101,90 TL


LPG litre fiyatı: 50,70 TL

Başlıklar :akaryakıt fiyatlarıbenzin fiyatlarıbenzin indirimimotorin fiyatları
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Benzin fiyatları düşecek mi? Benzin indirimi ne zaman yapılacak? 5 Kasım 2026 LPG ve motorin fiyatlarında son durum ve beklenen rakamlar

Benzin indirimi için sektör kaynaklarının beklentisi, 6 Kasım Cuma gününden itibaren litre başına 6 lira 8 kuruşluk düşüş yönünde. Beklentinin gerçekleşmesi hâlinde benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası’nda 74,42 TL’ye, Ankara’da 75,42 TL’ye ve İzmir’de 75,62 TL’ye gerileyecek.

Benzin indirimi ne zaman, ne kadar olacak?

Sektör kaynaklarına göre benzin indirimi, son dakika değişikliği olmaması hâlinde 6 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye’de pompa fiyatlarına yansıyacak. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzinin litresinde 6 lira 8 kuruş indirim bekleniyor.


Kasım ayının ilk günlerinde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yaşanan artışların ardından gündeme gelen indirim henüz kesinleşmiş değil. Beklenen tutarın uygulanması durumunda benzinin litre fiyatı yeniden değişecek.

İndirim sonrası benzin fiyatları ne kadar olacak?

Beklenen 6 lira 8 kuruşluk indirimin gerçekleşmesi hâlinde öngörülen litre fiyatları şöyle:

- İstanbul Avrupa Yakası: 74,42 TL

- Ankara: 75,42 TL

- İzmir: 75,62 TL

Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketine ve istasyona göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle indirim sonrası pompa fiyatlarında da farklılıklar görülebilir.

Motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik var mı?

Motorin fiyatlarında yeni bir indirim veya zam kararı bulunmuyor. LPG için de mevcut durumda yeni bir fiyat değişikliği kararı yok.

5 Kasım 2026 benzin, motorin ve LPG fiyatları


Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketi ve istasyona göre değişebiliyor. 5 Kasım Perşembe günü itibarıyla üç büyükşehirdeki yaklaşık litre fiyatları şöyle:


İstanbul Avrupa Yakası


Benzin litre fiyatı: 80,50 TL


Motorin litre fiyatı: 100,50 TL


LPG litre fiyatı: 50,70 TL


İstanbul Anadolu Yakası


Benzin litre fiyatı: 80,30 TL


Motorin litre fiyatı: 100,30 TL


LPG litre fiyatı: 50,10 TL


Ankara


Benzin litre fiyatı: 81,50 TL


Motorin litre fiyatı: 101,60 TL


LPG litre fiyatı: 50,79 TL


İzmir


Benzin litre fiyatı: 81,70 TL


Motorin litre fiyatı: 101,90 TL


LPG litre fiyatı: 50,70 TL

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