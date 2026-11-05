AÖF sınav tarihleri belli oldu: 2026-2027Anadolu Üniversitesi AÖF güz ve bahar dönemi sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları, güz dönemi ara sınavlarıyla 5-6 Aralık 2026’da başlayacak. Güz ve bahar dönemlerinin ara sınav ve final tarihleri belli olurken sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2026-2027 akademik yılı sınav takvimini yayımladı. AÖF sınavları kapsamında güz dönemi ara sınavları 5-6 Aralık 2026’da, dönem sonu sınavları ise 16-17 Ocak 2027’de yapılacak.
AÖF güz dönemi sınavları hangi tarihlerde?
Güz döneminin ara sınavları aralık ayında, final olarak da bilinen dönem sonu sınavları ise ocak ayında gerçekleştirilecek. Sınav tarihleri şöyle:
- Güz dönemi ara sınavı: 5-6 Aralık 2026
- Güz dönemi dönem sonu sınavı: 16-17 Ocak 2027
AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?
Bahar döneminde öğrenciler nisan ayında ara sınavlara, mayıs ayında dönem sonu sınavlarına girecek. Takvimde şu tarihler yer alıyor:
- Bahar dönemi ara sınavı: 10-11 Nisan 2027
- Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 29-30 Mayıs 2027
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin yaz okulu sınavı 21 Ağustos 2027 tarihinde uygulanacak.
AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?
AÖF sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Belgelerin ne zaman erişime açılacağına ilişkin açıklanmış bir tarih bulunmuyor.
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