İstanbul Üniversitesi (İÜ) İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Kura çekilişi hangi gün? Takvim belli oldu

Emekliye seyyanen zam ne zaman yapılacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ek artış nasıl hesaplanacak? Çalışmada son durum

Son dakika emekliye seyyanen zam açıklaması geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 için yürütülen çalışmaya ilişkin açıklamasında, artışın nasıl belirleneceğine yönelik değerlendirilen ölçütleri ve hazırlık sürecinin takvimini paylaştı. Peki Emekliye seyyanen zam ne zaman yapılacak, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ek artış nasıl hesaplanacak? İşte Bakan Şimşek tarafından yapılan emekliye seyyanen zam açıklamaları ve detaylar...