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İstanbul Üniversitesi (İÜ) İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Kura çekilişi hangi gün? Takvim belli oldu

23:25, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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İŞKUR Gençlik Programı kapsamında İstanbul Üniversitesi öğrencileri için dört kampüste toplam 1.944 kontenjan ayrıldı. Başvuru tarihleri ile noter çekiliş tarihi belli olurken, öğrencilerin kampüs seçiminde dikkat etmesi gereken önemli bir kural bulunuyor. Peki, hangi kampüse kaç öğrenci alınacak, başvurular nasıl yapılacak ve noter çekilişi ne zaman gerçekleştirilecek?

 İstanbul Üniversitesinde İŞKUR Gençlik Programı için ayrılan 1.944 kontenjana başvurular, 6–10 Kasım 2026 tarihlerinde alınacak. Öğrenciler yalnızca bir kampüsün portal numarası üzerinden başvuru yapabilecek ve başvurular iptal edilemeyecek.


İstanbul Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler için İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 6 Kasım 2026’da başlayacak. Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürüttüğü program, öğrencilerin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplini kazanmasını amaçlıyor.

Başvurular nereden yapılacak?


Öğrenciler, 10 Kasım 2026’ya kadar İŞKUR e-Şube, guc.iskur.gov.tr ve ALO 170 iletişim hattı üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.


Başvuruda kampüs seçimine ilişkin şu kurallar uygulanacak:


Öğrenciler, çalışmak istedikleri kampüsün portal numarasını kullanacak.


Yalnızca bir portala başvuru yapılabilecek.


Yapılan başvurular iptal edilemeyecek.

Kampüslere göre kontenjan ve portal numaraları


Program kapsamında toplam 1.944 kontenjan dört kampüse ayrıldı. En fazla kontenjan, 1.444 öğrenciyle Beyazıt Kampüsü için belirlendi.


Uygulama yeri


Kontenjan


Portal numarası


Beyazıt Kampüsü


1.444


24860


Çapa Kampüsü


200


25038


Avcılar Kampüsü


250


25039


Maltepe Kampüsü


50


24861

Noter çekilişi 13 Kasım’da yapılacak


İŞKUR Gençlik Programı noter çekilişi, 13 Kasım 2026 saat 10.00’da İstanbul Üniversitesi Vefa Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Programın bitiş tarihi ise 28 Mayıs 2027 olarak açıklandı.


Öğrenciler, programla ilgili sorularını İstanbul Üniversitesi Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimine rehberlik@istanbul.edu.tr adresinden iletebilecek. Program hakkında ayrıntılı bilgiye İŞKUR’un ilgili sayfasından ulaşılabilecek.

Başlıklar :i̇stanbul üniversitesii̇şkur gençlik programıi̇şkurkura çekilişi
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İstanbul Üniversitesi (İÜ) İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Kura çekilişi hangi gün? Takvim belli oldu

 İstanbul Üniversitesinde İŞKUR Gençlik Programı için ayrılan 1.944 kontenjana başvurular, 6–10 Kasım 2026 tarihlerinde alınacak. Öğrenciler yalnızca bir kampüsün portal numarası üzerinden başvuru yapabilecek ve başvurular iptal edilemeyecek.


İstanbul Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler için İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 6 Kasım 2026’da başlayacak. Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürüttüğü program, öğrencilerin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplini kazanmasını amaçlıyor.

Başvurular nereden yapılacak?


Öğrenciler, 10 Kasım 2026’ya kadar İŞKUR e-Şube, guc.iskur.gov.tr ve ALO 170 iletişim hattı üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.


Başvuruda kampüs seçimine ilişkin şu kurallar uygulanacak:


Öğrenciler, çalışmak istedikleri kampüsün portal numarasını kullanacak.


Yalnızca bir portala başvuru yapılabilecek.


Yapılan başvurular iptal edilemeyecek.

Kampüslere göre kontenjan ve portal numaraları


Program kapsamında toplam 1.944 kontenjan dört kampüse ayrıldı. En fazla kontenjan, 1.444 öğrenciyle Beyazıt Kampüsü için belirlendi.


Uygulama yeri


Kontenjan


Portal numarası


Beyazıt Kampüsü


1.444


24860


Çapa Kampüsü


200


25038


Avcılar Kampüsü


250


25039


Maltepe Kampüsü


50


24861

Noter çekilişi 13 Kasım’da yapılacak


İŞKUR Gençlik Programı noter çekilişi, 13 Kasım 2026 saat 10.00’da İstanbul Üniversitesi Vefa Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Programın bitiş tarihi ise 28 Mayıs 2027 olarak açıklandı.


Öğrenciler, programla ilgili sorularını İstanbul Üniversitesi Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimine rehberlik@istanbul.edu.tr adresinden iletebilecek. Program hakkında ayrıntılı bilgiye İŞKUR’un ilgili sayfasından ulaşılabilecek.

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