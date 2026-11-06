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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’nde kaç puanı var, kaçıncı sırada? Beşiktaş'ın kalan maçları neler? İlk 8 yarışında son durum

00:33, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 00:57, 06/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu, Celtic deplasmanında alınan 3-2’lik yenilginin ardından yeniden gündeme geldi. Dördüncü maçında ilk mağlubiyetini yaşayan siyah-beyazlı ekip, 7 puanda kalırken sıradaki karşılaşmasını Hapoel Beerşeba ile oynayacak.

Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu, Celtic karşılaşması sırasında güncellenen canlı tabloda 10 puan ve 7. sıra olarak görünüyor. Siyah-beyazlıların Celtic mücadelesinin ardından lig aşamasında dört karşılaşması daha bulunuyor.


Beşiktaş Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada?

Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu tablosunda 7 puanla 8. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi’nin lig aşamasında 5 Kasım 2026’da İskoçya’nın Glasgow kentinde oynanan dördüncü hafta maçında Celtic’e 3-2 mağlup oldu.


Celtic deplasmanından puansız ayrılan Beşiktaş, organizasyondaki ilk yenilgisini aldı. İlk üç karşılaşmada iki galibiyet ve bir beraberlik elde eden takım, dördüncü haftada puanını artıramadı.

İlk üç maçta 7 puan topladı

Beşiktaş, lig aşamasına Marsilya karşısında aldığı 4-1’lik galibiyetle başladı. Ardından Hoffenheim deplasmanında 3-2 kazanan siyah-beyazlılar, üçüncü maçında sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.


Beşiktaş’ın ilk dört karşılaşmadaki sonuçları şöyle:


- Beşiktaş–Marsilya: 4-1

- Hoffenheim–Beşiktaş: 2-3

- Beşiktaş–Crystal Palace: 2-2

- Celtic–Beşiktaş: 3-2

Beşiktaş’ın kalan Avrupa Ligi maçları ne zaman?


5 Kasım’daki Celtic karşılaşmasının ardından Beşiktaş’ın lig aşamasında iki iç saha ve iki deplasman maçı bulunuyor. Siyah-beyazlıların kalan programı şöyle:


26 Kasım 2026, 20.45: Beşiktaş – Hapoel Beerşeba


10 Aralık 2026, 23.00: Bayer Leverkusen – Beşiktaş


21 Ocak 2027, 20.45: Beşiktaş – Union Saint-Gilloise


28 Ocak 2027, 23.00: Omonya – Beşiktaş


UEFA Avrupa Ligi puan tablosu


1. Benfica — 12 puan

2. Bournemouth — 12 puan

3. Ferençvaroş — 12 puan

4. Union Saint-Gilloise — 10 puan

5. Juventus — 10 puan

6. Olympiakos — 10 puan

7. Leverkusen — 9 puan

8. Beşiktaş — 7 puan

9. Dinamo Zagreb — 7 puan

10. Levski Sofya — 7 puan

11. Sunderland — 7 puan

12. NEC — 7 puan

13. Lyon — 7 puan

14. AZ — 6 puan

15. Anderlecht — 6 puan

16. OFI — 6 puan

17. Rennes — 6 puan

18. Omonya — 6 puan

19. Real Sociedad — 5 puan

20. Crystal Palace — 5 puan

21. Sparta Prag — 4 puan

22. Hoffenheim — 4 puan

23. Celje — 4 puan

24. Sturm Graz — 4 puan

25. RB Salzburg — 4 puan

26. Celta — 3 puan

27. Milan — 3 puan

28. Jagiellonia Białystok — 3 puan

29. Torreense — 3 puan

30. Viktoria Plzeň — 3 puan

31. Marsilya — 3 puan

32. Celtic — 3 puan

33. Ararat — 3 puan

34. Lillestrøm — 1 puan

35. Hapoel Beerşeba — 1 puan

36. Lech Poznań — 1 puan

Başlıklar :beşiktaşuefa avrupa ligicelticpuan durumu
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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’nde kaç puanı var, kaçıncı sırada? Beşiktaş'ın kalan maçları neler? İlk 8 yarışında son durum

Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu, Celtic karşılaşması sırasında güncellenen canlı tabloda 10 puan ve 7. sıra olarak görünüyor. Siyah-beyazlıların Celtic mücadelesinin ardından lig aşamasında dört karşılaşması daha bulunuyor.


Beşiktaş Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada?

Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu tablosunda 7 puanla 8. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi’nin lig aşamasında 5 Kasım 2026’da İskoçya’nın Glasgow kentinde oynanan dördüncü hafta maçında Celtic’e 3-2 mağlup oldu.


Celtic deplasmanından puansız ayrılan Beşiktaş, organizasyondaki ilk yenilgisini aldı. İlk üç karşılaşmada iki galibiyet ve bir beraberlik elde eden takım, dördüncü haftada puanını artıramadı.

İlk üç maçta 7 puan topladı

Beşiktaş, lig aşamasına Marsilya karşısında aldığı 4-1’lik galibiyetle başladı. Ardından Hoffenheim deplasmanında 3-2 kazanan siyah-beyazlılar, üçüncü maçında sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.


Beşiktaş’ın ilk dört karşılaşmadaki sonuçları şöyle:


- Beşiktaş–Marsilya: 4-1

- Hoffenheim–Beşiktaş: 2-3

- Beşiktaş–Crystal Palace: 2-2

- Celtic–Beşiktaş: 3-2

Beşiktaş’ın kalan Avrupa Ligi maçları ne zaman?


5 Kasım’daki Celtic karşılaşmasının ardından Beşiktaş’ın lig aşamasında iki iç saha ve iki deplasman maçı bulunuyor. Siyah-beyazlıların kalan programı şöyle:


26 Kasım 2026, 20.45: Beşiktaş – Hapoel Beerşeba


10 Aralık 2026, 23.00: Bayer Leverkusen – Beşiktaş


21 Ocak 2027, 20.45: Beşiktaş – Union Saint-Gilloise


28 Ocak 2027, 23.00: Omonya – Beşiktaş


UEFA Avrupa Ligi puan tablosu


1. Benfica — 12 puan

2. Bournemouth — 12 puan

3. Ferençvaroş — 12 puan

4. Union Saint-Gilloise — 10 puan

5. Juventus — 10 puan

6. Olympiakos — 10 puan

7. Leverkusen — 9 puan

8. Beşiktaş — 7 puan

9. Dinamo Zagreb — 7 puan

10. Levski Sofya — 7 puan

11. Sunderland — 7 puan

12. NEC — 7 puan

13. Lyon — 7 puan

14. AZ — 6 puan

15. Anderlecht — 6 puan

16. OFI — 6 puan

17. Rennes — 6 puan

18. Omonya — 6 puan

19. Real Sociedad — 5 puan

20. Crystal Palace — 5 puan

21. Sparta Prag — 4 puan

22. Hoffenheim — 4 puan

23. Celje — 4 puan

24. Sturm Graz — 4 puan

25. RB Salzburg — 4 puan

26. Celta — 3 puan

27. Milan — 3 puan

28. Jagiellonia Białystok — 3 puan

29. Torreense — 3 puan

30. Viktoria Plzeň — 3 puan

31. Marsilya — 3 puan

32. Celtic — 3 puan

33. Ararat — 3 puan

34. Lillestrøm — 1 puan

35. Hapoel Beerşeba — 1 puan

36. Lech Poznań — 1 puan

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