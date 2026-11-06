Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’nde kaç puanı var, kaçıncı sırada? Beşiktaş'ın kalan maçları neler? İlk 8 yarışında son durum

Trabzonspor Freiburg maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Freiburg maçı muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin üçüncü haftasında bu akşam Freiburg’u ağırlayarak Avrupa kupalarındaki 160. maçına çıkacak. Saat 20.45’te başlayacak karşılaşma, bordo-mavililerin Alman ekipleriyle yaklaşık 29 yıllık arasını sona erdirecek. Avrupa’da bugüne kadar 58 galibiyet alan Karadeniz ekibi, Alman temsilcileri karşısındaki ikinci galibiyetini arayacak. Peki Trabzonspor Freiburg maçı hangi kanalda yayınlanacak, maç şifresiz kanaldan izlenebilecek mi? İşte Trabzonspor maçının canlı yayın bilgileri ve maç öncesi son gelişmeler.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.