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Emekliye seyyanen zam ne zaman yapılacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ek artış nasıl hesaplanacak? Çalışmada son durum

22:43, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Son dakika emekliye seyyanen zam açıklaması geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 için yürütülen çalışmaya ilişkin açıklamasında, artışın nasıl belirleneceğine yönelik değerlendirilen ölçütleri ve hazırlık sürecinin takvimini paylaştı. Peki Emekliye seyyanen zam ne zaman yapılacak, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ek artış nasıl hesaplanacak? İşte Bakan Şimşek tarafından yapılan emekliye seyyanen zam açıklamaları ve detaylar...

Emekliye seyyanen zam seçeneğinin de değerlendirildiği çalışmaya ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını söyledi. Artışta yaş ve prim ödeme gününün dikkate alınması üzerinde çalışılırken zam tutarı ve uygulama tarihi henüz açıklanmadı.


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken emekliye seyyanen zam seçeneğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, 2027 yılında emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla yürütülen teknik çalışmanın sürdüğünü, nihai şeklinin büyük ihtimalle aralık ayında ortaya çıkacağını belirtti.


Zam çalışmasında hangi ölçütler değerlendiriliyor?

Şimşek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını ifade ederek artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasını daha adaletli bulduklarını söyledi. Seyyanen artış seçeneğinde de bu ölçütlere göre farklılaşmanın değerlendirildiğini belirtti.


Çalışmanın henüz tamamlanmadığını vurgulayan Şimşek, “Herkese aynı değil, yaşa ve ödenen prime göre seyyanen de olsa bir farklılaşmaya gidilmesi hususu çalışılıyor.” dedi.


Açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:

- Düzenlemenin tüm emeklileri kapsaması öngörülüyor.

- Artışın hesaplanmasında yaş ve prim ödeme gün sayısının dikkate alınması değerlendiriliyor.

- Zam tutarı veya oranı açıklanmış değil.

- Teknik çalışmanın büyük ihtimalle aralık ayında tamamlanması bekleniyor.



Emekliye seyyanen zam ne kadar olacak?

Şimşek, hazırlığın Hazine ve Maliye Bakanlığının yanı sıra başka kurum ve bakanlıkları da ilgilendirdiğini belirterek süreç tamamlanmadan rakam vermenin doğru olmayacağını söyledi.


Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan transferlerdeki artışa da değinen Şimşek, çalışmanın tedbir boyutunun olabileceğini ve mali büyüklüğün buna göre değişebileceğini ifade etti. Açıklamada en düşük emekli aylığının ne kadar olacağına ilişkin bir tutar da paylaşılmadı.



Emekliye seyyanen zam ne zaman gelecek?


Bakan Şimşek, nihai çalışmanın büyük ihtimalle aralık ayında tamamlanacağını ve bütçenin hemen ardından milletvekillerinin değerlendirmesine sunulacağını düşündüğünü söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kabine Toplantısı sonrasında, 2027 bütçesinde emeklilerin durumunu iyileştirecek mali imkânların oluşturulduğunu açıklamıştı. Ancak düzenlemenin uygulama tarihi, artışın tutarı ve hesaplama yöntemi henüz netleşmedi.


Başlıklar :emekliye seyyanen zamemekli maaşıhazine ve maliye bakanlığıemekli zammı 2027
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Emekliye seyyanen zam ne zaman yapılacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ek artış nasıl hesaplanacak? Çalışmada son durum

Emekliye seyyanen zam seçeneğinin de değerlendirildiği çalışmaya ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını söyledi. Artışta yaş ve prim ödeme gününün dikkate alınması üzerinde çalışılırken zam tutarı ve uygulama tarihi henüz açıklanmadı.


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken emekliye seyyanen zam seçeneğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, 2027 yılında emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla yürütülen teknik çalışmanın sürdüğünü, nihai şeklinin büyük ihtimalle aralık ayında ortaya çıkacağını belirtti.


Zam çalışmasında hangi ölçütler değerlendiriliyor?

Şimşek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını ifade ederek artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasını daha adaletli bulduklarını söyledi. Seyyanen artış seçeneğinde de bu ölçütlere göre farklılaşmanın değerlendirildiğini belirtti.


Çalışmanın henüz tamamlanmadığını vurgulayan Şimşek, “Herkese aynı değil, yaşa ve ödenen prime göre seyyanen de olsa bir farklılaşmaya gidilmesi hususu çalışılıyor.” dedi.


Açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:

- Düzenlemenin tüm emeklileri kapsaması öngörülüyor.

- Artışın hesaplanmasında yaş ve prim ödeme gün sayısının dikkate alınması değerlendiriliyor.

- Zam tutarı veya oranı açıklanmış değil.

- Teknik çalışmanın büyük ihtimalle aralık ayında tamamlanması bekleniyor.



Emekliye seyyanen zam ne kadar olacak?

Şimşek, hazırlığın Hazine ve Maliye Bakanlığının yanı sıra başka kurum ve bakanlıkları da ilgilendirdiğini belirterek süreç tamamlanmadan rakam vermenin doğru olmayacağını söyledi.


Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan transferlerdeki artışa da değinen Şimşek, çalışmanın tedbir boyutunun olabileceğini ve mali büyüklüğün buna göre değişebileceğini ifade etti. Açıklamada en düşük emekli aylığının ne kadar olacağına ilişkin bir tutar da paylaşılmadı.



Emekliye seyyanen zam ne zaman gelecek?


Bakan Şimşek, nihai çalışmanın büyük ihtimalle aralık ayında tamamlanacağını ve bütçenin hemen ardından milletvekillerinin değerlendirmesine sunulacağını düşündüğünü söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kabine Toplantısı sonrasında, 2027 bütçesinde emeklilerin durumunu iyileştirecek mali imkânların oluşturulduğunu açıklamıştı. Ancak düzenlemenin uygulama tarihi, artışın tutarı ve hesaplama yöntemi henüz netleşmedi.


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