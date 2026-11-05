Emekliye seyyanen zam ne zaman yapılacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ek artış nasıl hesaplanacak? Çalışmada son durum





Zam çalışmasında hangi ölçütler değerlendiriliyor?

Şimşek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını ifade ederek artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasını daha adaletli bulduklarını söyledi. Seyyanen artış seçeneğinde de bu ölçütlere göre farklılaşmanın değerlendirildiğini belirtti.





Çalışmanın henüz tamamlanmadığını vurgulayan Şimşek, “Herkese aynı değil, yaşa ve ödenen prime göre seyyanen de olsa bir farklılaşmaya gidilmesi hususu çalışılıyor.” dedi.





Açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:

- Düzenlemenin tüm emeklileri kapsaması öngörülüyor.

- Artışın hesaplanmasında yaş ve prim ödeme gün sayısının dikkate alınması değerlendiriliyor.

- Zam tutarı veya oranı açıklanmış değil.

- Teknik çalışmanın büyük ihtimalle aralık ayında tamamlanması bekleniyor.



