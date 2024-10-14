THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk edecek.
THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk edecek. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında evinde Olympiakos'u 82-71 yenen sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78'lik skorla geçerek 2'de 2 yaptı. Paris Basketbol ve Baskonia'yı mağlup eden Kızılyıldız da, 2'de 2 yapan 4 ekipten biri konumunda. Peki, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibin konuk edecek.
FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı 15 Ekim Salı günü saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma
S SPORT
ekranlarından naklen yayınlanacak.
THY AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
THY AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
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