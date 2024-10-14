Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10:5014/10/2024, Monday
Yeni Şafak
Sonraki haber
THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk edecek.
THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk edecek.

THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk edecek. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında evinde Olympiakos'u 82-71 yenen sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78'lik skorla geçerek 2'de 2 yaptı. Paris Basketbol ve Baskonia'yı mağlup eden Kızılyıldız da, 2'de 2 yapan 4 ekipten biri konumunda. Peki, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibin konuk edecek.

FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı 15 Ekim Salı günü saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma
S SPORT
ekranlarından naklen yayınlanacak.

THY AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU






#Fenerbahçe Beko
#Kızılyıldız
#THY Avrupa Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DHBT taban puanları 2024: İmam-hatip atama puanları-Müezzin-kayyım- Kur'an öğreticisi atama puanları