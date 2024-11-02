Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakikası 6-6 eşitlikle geçildi. Partizan'ın üst üste yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren ve dış atışlardan 4 isabet bulan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 22-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de hız kesmeyen sarı-lacivertliler, 18. dakikada farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 41-27. Fenerbahçe, 6'sı ikinci periyotta olmak üzere dış atışlardan 10 isabet bulduğu ilk yarıyı 44-31 üstün bitirdi.