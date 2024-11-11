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Fenerbahçe Beko Wade Baldwin'in son durumunu açıkladı

Fenerbahçe Beko Wade Baldwin'in son durumunu açıkladı

14:1811/11/2024, الإثنين
AA
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Wade Baldwin'de birinci derece kas yaralanması tespit edildi.
Wade Baldwin'de birinci derece kas yaralanması tespit edildi.

Fenerbahçe Beko, LDLC Asvel maçında sakatlanan ABD'li basketbolcu Wade Baldwin'in sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Fenerbahçe Beko Wade Baldwin'in son durumunu açıkladı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, hamstring bölgesinden sakatlık yaşayan Baldwin'in yapılan kontrollerinde birinci evre kas yaralanması tespit edildi. Kulüp, tedavisine başlanan oyuncusuna geçmiş olsun dileklerini iletti.


ABD'li basketbolcu, yarın oynanacak Bayern Münih müsabakasında takımını yalnız bırakacak.




#Fenerbahçe Beko
#LDLC ASVEL
#Wade Baldwin

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