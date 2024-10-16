Fenerbahçe Beko'da sakatlık: Alba Berlin maçında yok

Marko Guduric - Boban Marjanovic
Fenerbahçe Beko'nun Kızılyıldız ile oynadığı maçta sakatlanan Marko Guduric'in son durumu belli oldu. Sırp oyuncu, sarı-lacivertlilerin Alba Berlin ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
THY Euroleague 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Alman ekibi Alba Berlin'i karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertlilerde dün oynanan Kızılyıldız maçında sakatlanan Marko Guduric'ten kötü haber geldi.
Sırp oyuncunun yapılan sağlık kontrollerinde kas yaralanması tespit edildi.
Marko Guduric, Alba Berlin karşısında takımını yalnız bırakacak.
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