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Fenerbahçe Beko'da sakatlık: Alba Berlin maçında yok

Fenerbahçe Beko'da sakatlık: Alba Berlin maçında yok

14:4416/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Marko Guduric - Boban Marjanovic
Marko Guduric - Boban Marjanovic

Fenerbahçe Beko'nun Kızılyıldız ile oynadığı maçta sakatlanan Marko Guduric'in son durumu belli oldu. Sırp oyuncu, sarı-lacivertlilerin Alba Berlin ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

THY Euroleague 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Alman ekibi Alba Berlin'i karşı karşıya gelecek.


Sarı-lacivertlilerde dün oynanan Kızılyıldız maçında sakatlanan Marko Guduric'ten kötü haber geldi.

Sırp oyuncunun yapılan sağlık kontrollerinde kas yaralanması tespit edildi.


Marko Guduric, Alba Berlin karşısında takımını yalnız bırakacak.




#Fenerbahçe Beko
#Marko Guduric
#Alba Berlin

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