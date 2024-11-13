Fenerbahçe Beko'ya Devon Hall'den kötü haber! Kırık tespit edildi

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etmişti. Karşılaşmada sakatlık yaşayan Devon Hall'den kötü haber geldi. İşte detaylar...
THY EuroLeague'de Bayern Münih'i konuk eden Fenerbahçe'ye Devon Hall'den kötü haber geldi.
Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şöyle:
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Devon Hall, 12 Kasım Salı günü (dün) oynanan Bayern Münih karşılaşmasında sol elinden sakatlık yaşamıştır.
Sporcumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından sol el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmış ve ameliyatı planlanmıştır.
Devon Hall’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz.