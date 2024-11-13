Fenerbahçe Beko'ya Devon Hall'den kötü haber! Kırık tespit edildi

THY EuroLeague'de Bayern Münih'i konuk eden Fenerbahçe'ye Devon Hall'den kötü haber geldi.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şöyle:

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şöyle:

Sporcumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından sol el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmış ve ameliyatı planlanmıştır.