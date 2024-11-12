THY Euroleague 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında Bayern Münih'i 87-76 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından 7'nci galibiyetini aldı. Nigel-Hayes Davis, 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
THY Euroleague 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında Bayern Münih'i konuk etti.
Ülker Sports Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 87-76 kazandı.
Sarunas Jasikevicius yönetiminde sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından 9. haftayı 7 galibiyetle tamamladı.
Fenerbahçe Beko, 10. hafta karşılaşmasında 15 Kasım Cuma günü saat 21.00'de Litvanya temsilcisi Zalgris'e konuk olacak.
Fenerbahçe Beko: Hall 12, Zagars 2, Colson 11, Birch 2, Hayes 25, Melli 9, Sertaç 7, Mays 2, Biberovic 11, Guduric 6.
Bayern Münih: Weiler 7, Edwards 24, Voigtmann 2, Obst 6, Booker 20, Oscar 10, Napier 3, Harris 4.
1'NCİ: 13-21
DEVRE: 35-30
3'NCÜ: 67-58