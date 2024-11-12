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Nigel-Hayes tek çeyrekte 18 sayı attı: Fenerbahçe Beko sahasında Bayern Münih'i mağlup etti | ÖZET

Nigel-Hayes tek çeyrekte 18 sayı attı: Fenerbahçe Beko sahasında Bayern Münih'i mağlup etti | ÖZET

22:5012/11/2024, Salı
G: 12/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe kazanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe kazanmaya devam ediyor.

THY Euroleague 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında Bayern Münih'i 87-76 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından 7'nci galibiyetini aldı. Nigel-Hayes Davis, 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

THY Euroleague 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında Bayern Münih'i konuk etti.


Ülker Sports Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 87-76 kazandı.


Sarunas Jasikevicius yönetiminde sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından 9. haftayı 7 galibiyetle tamamladı.


Fenerbahçe Beko, 10. hafta karşılaşmasında 15 Kasım Cuma günü saat 21.00'de Litvanya temsilcisi Zalgris'e konuk olacak.


FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH OYUNCU SAYILARI:

Fenerbahçe Beko: Hall 12, Zagars 2, Colson 11, Birch 2, Hayes 25, Melli 9, Sertaç 7, Mays 2, Biberovic 11, Guduric 6.

Bayern Münih: Weiler 7, Edwards 24, Voigtmann 2, Obst 6, Booker 20, Oscar 10, Napier 3, Harris 4.


PERİYOT SONUÇLARI:

1'NCİ: 13-21

DEVRE: 35-30

3'NCÜ: 67-58


FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçının özetini izlemek için



#Fenerbahçe Beko
#Bayern Münih
#THY Euroleague

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