Fenerbahçe'nin bu transferi 5 milyon euro civarında bitirebileceği öğrenildi.

Kadrosuna Portekiz'in Santa Clara takımından Lincoln Henrique'yi katan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'un transfer listesinin tepelerinde ismi yazılı olan Bruno Henrique için harekete geçti.

Fenerbahçe Bruno Henrique için Brezilya'ya temsilci gönderdi

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Flamengo forması giyen 31 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmek için Rio de Janeiro'ya temsilci gönderdi. Daha önce de Bruno Henrique ile görüşmeler yapan ve oyuncudan olumlu yanıt alan sarı-lacivertliler, Flamengo'yu ikna etmeye çalışacak.

Flamengo Everton'ı alırsa Henrique'yi satacak

Brezilya Ligi takımlarından Flamengo, Benfica forması giyen kanat oyuncusu Everton Soares'in peşine düştü. 26 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro teklif yapan Brezilya kulübü, olumlu sonuç alması durumunda Bruno Henrique'nin satışına onay verecek.

SPOR William Carvalho'da kritik hafta