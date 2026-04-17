Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (CANLI)

Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'la karşılaşıyor. Chobani Stadı'nda oynanan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
Ligde son 3 maçını kazanan teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi.
Zirvede yer alan Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, bugün kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturacak.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.
Fenerbahçe, karşılaşmaya 2 oyuncusundan yoksun çıktı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez, maçta forma giyemiyor.
Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek ise maç kadrosunda yer alıyor.
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.